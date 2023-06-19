Погода в СНГ: экстремальная жара установилась в Казахстане, в Беларуси пройдут долгожданные дожди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России чем ближе к Уралу, тем холоднее. Атмосферный фронт принес в регион грозовые ливни и шторм. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Экстремально жарко в Казахстане. Опасность пожаров чрезвычайная в большинстве областей. Самый знойный регион Шымкент: плюс 38. Печет и на севере страны. Почти везде под 30. В такую жару водоемы – под пристальным вниманием спасателей. Например, Боровое, главное место отдыха казахстанцев. Сотрудники МЧС ежедневно на озере проводят рейды, разъясняют правила поведения на воде. Особое внимание к отдыхающим на катамаранах и лодках. За отсутствие спасательных жилетов – штрафуют.