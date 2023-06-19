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Погода в СНГ: экстремальная жара установилась в Казахстане, в Беларуси пройдут долгожданные дожди
19.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В России чем ближе к Уралу, тем холоднее. Атмосферный фронт принес в регион грозовые ливни и шторм. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Экстремально жарко в Казахстане. Опасность пожаров чрезвычайная в большинстве областей. Самый знойный регион Шымкент: плюс 38. Печет и на севере страны. Почти везде под 30. В такую жару водоемы – под пристальным вниманием спасателей. Например, Боровое, главное место отдыха казахстанцев. Сотрудники МЧС ежедневно на озере проводят рейды, разъясняют правила поведения на воде. Особое внимание к отдыхающим на катамаранах и лодках. За отсутствие спасательных жилетов – штрафуют.
Сегодня в Беларуси до плюс 30 и пасмурно. Днем пройдут кратковременные дожди, долгожданные для аграриев страны. Из-за сильной жары и засухи был риск для посевов. А вот коммунальные службы продолжают борьбу с инвазивными видами растений. Например, в некоторых районах Минска стало больше борщевика. Сейчас его активно уничтожают. Больше не получится и сфотографироваться в маковом поле. Запрещенное растение массово сжигают.
Кыргызстан
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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