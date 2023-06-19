ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: экстремальная жара установилась в Казахстане, в Беларуси пройдут долгожданные дожди

19.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: экстремальная жара установилась в Казахстане, в Беларуси пройдут долгожданные дожди
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России чем ближе к Уралу, тем холоднее. Атмосферный фронт принес в регион грозовые ливни и шторм. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Экстремально жарко в Казахстане. Опасность пожаров чрезвычайная в большинстве областей. Самый знойный регион Шымкент: плюс 38. Печет и на севере страны. Почти везде под 30. В такую жару водоемы – под пристальным вниманием спасателей. Например, Боровое, главное место отдыха казахстанцев. Сотрудники МЧС ежедневно на озере проводят рейды, разъясняют правила поведения на воде. Особое внимание к отдыхающим на катамаранах и лодках. За отсутствие спасательных жилетов – штрафуют.

Выйти здоровым из воды

Как не подцепить заразу на пляже?
«На территории Акмолинской области за 2023 год зарегистрировано шесть случаев гибели на воде. Во время купального сезона, который начался с 1 июня текущего года, зарегистрировано пять случаев гибели на воде, в трех из которых утонули дети», – сказал офицер Управления гражданской обороны ДЧС Акмолинской области Диас Амирханов.


Беларусь

Сегодня в Беларуси до плюс 30 и пасмурно. Днем пройдут кратковременные дожди, долгожданные для аграриев страны. Из-за сильной жары и засухи был риск для посевов. А вот коммунальные службы продолжают борьбу с инвазивными видами растений. Например, в некоторых районах Минска стало больше борщевика. Сейчас его активно уничтожают. Больше не получится и сфотографироваться в маковом поле. Запрещенное растение массово сжигают.

Кыргызстан

В Бишкеке жаркие плюс 36 и ни капли дождя. Горячее только на юге, в Ошской области. Там поспевает первый урожай инжира. Сухая и жаркая погода – благоприятные условия для созревания плодов. Их практически не отправляют на экспорт, они мягкие и быстро портятся. На местных рынках килограмм ягод стоит 200 сомов (около 190 рублей).



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Сезон борьбы с борщевиком Сосновского начался в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2023
Mir24.TV Belarus
19.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика