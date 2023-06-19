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Трафик в Инстаграм растет, продаж нет, что делать? Встреча с блогером в Клубе Про бизнес

19.06.2023 18:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Трафик в Инстаграм растет, продаж нет, что делать? Встреча с блогером в Клубе Про бизнес

Как общаться с клиентами в соцсетях и не совершать ошибок в продажах через Инстаграм. 22 июня Клуб Про бизнес проводит тематическую встречу с Анастасией Рекиш — белорусским блогером, экспертом-практиком в сфере интернет-маркетинга

Основные тезисы встречи:

  • Почему просмотры в инстаграм растут, а продажи — нет. Почему обычное размещение постов и сторис уже не работает
  • Воронки продаж: на каком этапе уходит клиент, как обрабатывать заявки в личных переписках. Как вести учёт заявок и клиентов
  • 5 основных ошибок в скриптах. Как составлять техзадания менеджерам по продажам.

Регистрация начинается в 18:40. Начало встречи в 19:00. После выступления Анастасии, пройдет сессий вопросов и ответов.

Начало в в 19:00, место проведения: коворкинг Campus, 2-й этаж (Минск, ул. Якуба Коласа 73/3).

В качестве эксперта, Анастасия Рекиш публиковалась на «Про бизнес».

Один из примеров: «Там может быть новая аудитория, о которой вы раньше не знали». Как бизнесу перейти во Вконтакте и в Одноклассники

Трафик в Инстаграм растет, продаж нет, что делать? Встреча с блогером в Клубе Про бизнес
Фото: probusness.io

Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовый визит

Трафик в Инстаграм растет, продаж нет, что делать? Встреча с блогером в Клубе Про бизнес

Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов Руслане Прусаковой rp@probusiness.io либо +375292999528

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Генеральный партнер Клуба-2023:

Трафик в Инстаграм растет, продаж нет, что делать? Встреча с блогером в Клубе Про бизнес

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Ждем вас 22 июня!

 
Теги: Минск
 
 
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Как общаться с клиентами в соцсетях и не совершать ошибок в продажах через Инстаграм. 22 июня Клуб Про бизнес проводит тематическую встречу с Анастасией Рекиш -...
 
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