Трафик в Инстаграм растет, продаж нет, что делать? Встреча с блогером в Клубе Про бизнес

Источник материала: ProBusiness

Как общаться с клиентами в соцсетях и не совершать ошибок в продажах через Инстаграм. 22 июня Клуб Про бизнес проводит тематическую встречу с Анастасией Рекиш — белорусским блогером, экспертом-практиком в сфере интернет-маркетинга

Основные тезисы встречи:

Почему просмотры в инстаграм растут, а продажи — нет. Почему обычное размещение постов и сторис уже не работает

Воронки продаж: на каком этапе уходит клиент, как обрабатывать заявки в личных переписках. Как вести учёт заявок и клиентов

5 основных ошибок в скриптах. Как составлять техзадания менеджерам по продажам.

Регистрация начинается в 18:40. Начало встречи в 19:00. После выступления Анастасии, пройдет сессий вопросов и ответов.

Начало в в 19:00, место проведения: коворкинг Campus, 2-й этаж (Минск, ул. Якуба Коласа 73/3).

В качестве эксперта, Анастасия Рекиш публиковалась на «Про бизнес». Один из примеров: «Там может быть новая аудитория, о которой вы раньше не знали». Как бизнесу перейти во Вконтакте и в Одноклассники



Фото: probusness.io

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