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Трафик в Инстаграм растет, продаж нет, что делать? Встреча с блогером в Клубе Про бизнес
19.06.2023 18:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как общаться с клиентами в соцсетях и не совершать ошибок в продажах через Инстаграм. 22 июня
Основные тезисы встречи:
Регистрация начинается в 18:40. Начало встречи в 19:00. После выступления Анастасии, пройдет сессий вопросов и ответов.
Начало в в 19:00, место проведения: коворкинг Campus, 2-й этаж (Минск, ул. Якуба Коласа 73/3).
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Ждем вас 22 июня!
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Как общаться с клиентами в соцсетях и не совершать ошибок в продажах через Инстаграм. 22 июня Клуб Про бизнес проводит тематическую встречу с Анастасией Рекиш -...
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