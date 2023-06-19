Лукашенко: Выборы в Беларуси должны пройти честно, а не как в США

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко обсудил с председателем Центральной избирательной комиссии подготовку к предвыборной кампании. 25 февраля следующего года в Беларуси впервые пройдет Единый день голосования. Будут избраны парламентарии, а также депутаты местных советов различных уровней.

«Нам прятаться нечего. В нужное время, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей, чтобы они видели, как будут проходить выборы. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке: и стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы», – заявил глава государства.