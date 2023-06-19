Лукашенко: Выборы в Беларуси должны пройти честно, а не как в США

Александр Лукашенко обсудил с председателем Центральной избирательной комиссии подготовку к предвыборной кампании. 25 февраля следующего года в Беларуси впервые пройдет Единый день голосования. Будут избраны парламентарии, а также депутаты местных советов различных уровней.
«Нам прятаться нечего. В нужное время, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей, чтобы они видели, как будут проходить выборы. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке: и стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы», – заявил глава государства.
Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:
Александр Лукашенко отметил: 80% белорусов поддерживают нынешний курс государства, а за 20%, которые колеблются или против, предстоит побороться. Особое внимание президент обратил на выборы в состав Всебелорусского народного собрания.
«Там будут разные люди. Там, я уверен, будут разные точки зрения. Единственное – врагов там не будет. Но нам не нужны враги и нашему обществу в том числе. А точки зрения должны быть разные для того, чтобы мы правильно принимали решения», – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул: информационное обеспечение предвыборной кампании нужно организовать так, чтобы людям было удобно, начиная от приглашения избирателей заканчивая размещением современного контента в интернете.