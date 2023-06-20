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Белорусские футболисты победили Косово в отборе на Евро-2024
20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси обыграла Косово в квалификационном раунде Евро-2024. Поединок прошел в Минске на стадионе «Динамо» и завершился со счетом 2:1, сообщает «МИР 24».
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В составе победителей отличились Владислав Морозов и Макс Эбон. Единственный гол в составе косоваров с пенальти провел нападающий Ведат Мурики.
Сборная Беларуси прервала свою печальную серию из 16 игр без побед, которая длилась с марта 2021 года. Подопечные Георгия Кондратьева набрали три очка и поднялась на четвертую строчку в своей группе I. Лидирует сборная Швейцарии – 10 очков.
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Поединок прошел в Минске на стадионе «Динамо» и завершился со счетом 2:1.
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