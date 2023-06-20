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Лукашенко: Надо углублять взаимодействие ОДКБ с ООН, ШОС и другими организациями
20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В приоритете – урегулирование кризисов в зоне ответственности
Беларусь, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы укрепить доверие между партнерами. Лукашенко отметил, что ОДКБ это не агрессивный и не наступательный военно-политический блок. Это организация оборонительного характера с созидательной и объединительной повесткой. Нужно чаще выступать от имени организации на международных площадках, чтобы позиция и голос ОДКБ были слышны.
Лукашенко подчеркнул: следует углублять взаимодействие ОДКБ с ООН, ШОС и другими международными организациями, которые готовы к сотрудничеству. Спектр направления работы достаточно широк: миротворчество, борьба с терроризмом и наркотрафиком.
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Белорусский президент провел во вторник встречу с министрами иностранных дел государств – членов организации.
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