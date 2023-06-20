Лукашенко: Надо углублять взаимодействие ОДКБ с ООН, ШОС и другими организациями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В приоритете – урегулирование кризисов в зоне ответственности ОДКБ. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел государств – членов организации, сообщает «МИР 24».

Беларусь, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы укрепить доверие между партнерами. Лукашенко отметил, что ОДКБ это не агрессивный и не наступательный военно-политический блок. Это организация оборонительного характера с созидательной и объединительной повесткой. Нужно чаще выступать от имени организации на международных площадках, чтобы позиция и голос ОДКБ были слышны.

«Сегодня агрессивная истерика, в первую очередь на Западе, заглушает голоса мудрости и разума. Там не слышат, а вернее, не хотят услышать инициативы Беларуси по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул: следует углублять взаимодействие ОДКБ с ООН, ШОС и другими международными организациями, которые готовы к сотрудничеству. Спектр направления работы достаточно широк: миротворчество, борьба с терроризмом и наркотрафиком.