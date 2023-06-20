Сотрудники МТРК «Мир» возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Иону Солтысу в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Сотрудники представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси возложили цветы к памятнику молдаванина Иона Солтыса в Минске . Герой Советского Союза закрыл своим телом вражеский дзот. Так он повторил подвиг Александра Матросова. Ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в стране проходит акция, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вместе к мемориалу молдавского солдата Иона Солтыса. Сотрудники белорусского представительства начали рабочий день с символичного места. У всех в руках красные розы. Их возложили и почтили память героя минутой молчания.

«Нашу землю и всю землю бывшего Советского Союза освобождали люди разных национальностей. Они освобождали свою, родную землю, вне зависимости от принадлежности к этносу. Нам сегодня хотелось еще раз напомнить всем нашим народам о том, что мы единый народ», – отметила директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.

Родился Солтыс в Молдове, об этом напоминает и флаг из цветов у мемориала. Он участвовал в освобождении родных мест, Украины и Беларуси, дошел до Польши. В одном из боев закончились патроны. Защитить сослуживцев Солтыс решил ценой собственной жизни. Бросился на дзот. Ему был всего 21 год.

«Он помог отряду, в котором служил пулеметчиком, пройти дальше в наступление на этом участке боев. Этим подвигом он приближал Победу советского народа. Если бы он не повторил подвиг Александра Матросова, возможно, погибла бы вся рота, где он служил и которую он защитил. Дал возможность пройти дальше с боями, продвигаясь ближе к Берлину», – сказал экс-посол Республики Молдова в Беларуси (2017-2021 год), председатель общества дружбы «Беларусь-Молдова» Виктор Сорочан.