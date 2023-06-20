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Сотрудники МТРК «Мир» возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Иону Солтысу в Минске
20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Сотрудники представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси возложили цветы к
Вместе к мемориалу молдавского солдата Иона Солтыса. Сотрудники белорусского представительства начали рабочий день с символичного места. У всех в руках красные розы. Их возложили и почтили память героя минутой молчания.
Родился Солтыс в Молдове, об этом напоминает и флаг из цветов у мемориала. Он участвовал в освобождении родных мест, Украины и Беларуси, дошел до Польши. В одном из боев закончились патроны. Защитить сослуживцев Солтыс решил ценой собственной жизни. Бросился на дзот. Ему был всего 21 год.
«Он помог отряду, в котором служил пулеметчиком, пройти дальше в наступление на этом участке боев. Этим подвигом он приближал Победу советского народа. Если бы он не повторил подвиг Александра Матросова, возможно, погибла бы вся рота, где он служил и которую он защитил. Дал возможность пройти дальше с боями, продвигаясь ближе к Берлину», – сказал экс-посол Республики Молдова в Беларуси (2017-2021 год), председатель общества дружбы «Беларусь-Молдова» Виктор Сорочан.
«Когда изучал материалы, мне захотелось показать Солтыса в ту секунду, когда он принял решение закрыть грудью дзот. Сложности заключались еще и в том, что фотографий практически не было, если и были, то размытые. На снимке юный мальчик 13 лет. Надо было его как-то возмужать», – рассказал народный художник Чеченской Республики, народный художник Республики Дагестан, скульптор Хизри Асадулаев.
Постамент из цельного куска гранита для долговечности. Бюст отделили горизонтальной плитой, чтобы выделить фигуру Солтыса. По словам скульптора, для Беларуси композиция уникальная. У подножия памятника – капсула с землей с могилы-героя в Польше. Сам монумент стоит на улице в честь Иона Солтыса. Такая среди столиц СНГ есть только в Минске.
В Великую Отечественную войну в Беларуси погиб каждый третий житель республики. Поиски братских могил продолжаются.
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Уроженец Молдовы закрыл своим телом вражеский дзот. Так он повторил подвиг Александра Матросова.
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