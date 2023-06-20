Главы МИД стран ОДКБ обсудили будущее объединения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Что угрожает безопасности ОДКБ и как противостоять расколу организации, обсудили сегодня в Минске министры иностранных дел стран-участниц. В этом году Беларусь председательствует в организации, передает «МИР 24».

«Эта организация также, как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене, своим интересам, своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ», – сказал глава МИД России Сергей Лавров.