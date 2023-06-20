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Главы МИД стран ОДКБ обсудили будущее объединения
20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Что угрожает безопасности ОДКБ и как противостоять расколу организации, обсудили сегодня в Минске министры иностранных дел стран-участниц. В этом году Беларусь председательствует в организации, передает «МИР 24».
О том, что противостоять угрозам в ОДКБ можно только совместно, заявил сегодня и
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Министры иностранных дел стран-участниц собрались в Минске. В этом году Беларусь председательствует в организации.
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