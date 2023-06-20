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Главы МИД стран ОДКБ обсудили будущее объединения

20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главы МИД стран ОДКБ обсудили будущее объединения
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Что угрожает безопасности ОДКБ и как противостоять расколу организации, обсудили сегодня в Минске министры иностранных дел стран-участниц. В этом году Беларусь председательствует в организации, передает «МИР 24».

«Эта организация также, как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене, своим интересам, своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ», – сказал глава МИД России Сергей Лавров.

О том, что противостоять угрозам в ОДКБ можно только совместно, заявил сегодня и президент Беларуси Александр Лукашенко. С белорусским лидером министры встречались перед заседаниями в узком и расширенном составах.



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Теги: Минск
 
 
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Министры иностранных дел стран-участниц собрались в Минске. В этом году Беларусь председательствует в организации.
 
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