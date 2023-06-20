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Лукашенко: Страны ОДКБ должны держаться вместе и чаще заявлять о себе

20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Страны ОДКБ должны держаться вместе и чаще заявлять о себе
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ. Минск в этом году председательствует в этой организации, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Разговор в Минске о задачах ОДКБ. Надо углублять взаимодействие с другими международными организациями, считает президент Беларуси, и держаться вместе в эпоху глобальных противостояний, когда США, например, уже раскололи Европу.

«Упрекают вас и меня, в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Европейцы, да господь с вами! Вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в три-пять раз дороже? Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле», – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси предложил выработать общий план действий в экономике. Он должен объединить и сплотить государства. По мнению белорусского лидера, в странах Содружества можно производить около 90% всех необходимых товаров. Это позволит не зависеть от импорта.

«Если вы не согласны, думаю, мы недалеки с президентом России, чтобы на двоих сделать этот план. Конечно, самообеспеченность у нас будет не 90%, но пусть 80%. Другого пути у нас нет. Просто бултыхаться, шататься из стороны в сторону и надеяться, что снова к нам кто-то придет, чего-то создаст, а потом уйдет, у нас на это нет времени», – сказал президент.

Укрепление связей, подчеркнул Лукашенко, нужно и в интеграционных структурах на территории бывшего СССР, ведь искать новые рынки сегодня крайне сложно.

«Мы не нагнетаем ситуацию даже в эти санкционные времена. Мы как-то с Россией вместе объединились. Видите, и Россия не рухнула, и мы не рухнули. Мы наконец-то вернулись к своим технологиям. Давайте это терять не будем. Ничего вы за пределами нашего пространства не найдете», – отметил Лукашенко.

Задача ОДКБ – чаще заявлять о себе на международных площадках. В следующем году председательство в организации перейдет к Казахстану.

«Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках, чтобы этот голос звучал. Конечно, нас специально не хотят слышать. Мы как кость в горле для кого-то: то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но, тем не менее, голос наш как военно-политического блока должен звучать», – подчеркнул глава Беларуси.

Президент заострил внимание на информационно-аналитическом потенциале ОДКБ. По мнению Лукашенко, необходимо повышать его уровень, активнее взаимодействовать со СМИ. Обмен необходимой информацией между странами-партнерами налажен.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси встретился с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ.
 
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