Останки защитников Брестской крепости перезахоронили в Беларуси

Раскопки в Брестской области проводят ежегодно. Погибших ищут в вероятных местах захоронений жертв Великой Отечественной, чтобы потом перезахоронить их с почестями.

Часто поисковым отрядам помогают местные жители разных населенных пунктов. В этом году работы развернут в шести районах юго-западного региона Беларуси.