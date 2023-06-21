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Останки защитников Брестской крепости перезахоронили в Беларуси
21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси перезахоронили останки защитников Брестской крепости. Они первыми 22 июня 1941-го приняли удар фашистских захватчиков. Оборону держали около месяца, сообщает «МИР 24».
Почтить память героев пришли жители Бреста и военнослужащие. Останки захоронили под плитами некрополя. Их имена и фамилии спустя годы узнать уже невозможно.
Раскопки в Брестской области проводят ежегодно. Погибших ищут в вероятных местах захоронений жертв Великой Отечественной, чтобы потом перезахоронить их с почестями.
Часто поисковым отрядам помогают местные жители разных населенных пунктов. В этом году работы развернут в шести районах юго-западного региона Беларуси.
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Погибших ищут в вероятных местах захоронений жертв Великой Отечественной, чтобы потом перезахоронить их с почестями.
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