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Останки защитников Брестской крепости перезахоронили в Беларуси

21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Останки защитников Брестской крепости перезахоронили в Беларуси
 Фото: ТАСС

В Беларуси перезахоронили останки защитников Брестской крепости. Они первыми 22 июня 1941-го приняли удар фашистских захватчиков. Оборону держали около месяца, сообщает «МИР 24».

Почтить память героев пришли жители Бреста и военнослужащие. Останки захоронили под плитами некрополя. Их имена и фамилии спустя годы узнать уже невозможно.

«Мы хороним еще защитников Брестской крепости, возможно, это мои соседи бывшие, друзья отца, поэтому я как будто хороню родного человека, вот такое чувство», – поделился сын защитника Брестской крепости Владимир Семочкин.

Раскопки в Брестской области проводят ежегодно. Погибших ищут в вероятных местах захоронений жертв Великой Отечественной, чтобы потом перезахоронить их с почестями.

Часто поисковым отрядам помогают местные жители разных населенных пунктов. В этом году работы развернут в шести районах юго-западного региона Беларуси.



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Теги: Брест
 
 
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Погибших ищут в вероятных местах захоронений жертв Великой Отечественной, чтобы потом перезахоронить их с почестями.
 
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