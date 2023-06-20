Соболенко вышла во второй круг теннисного турнира в Берлине

Соболенко во втором раунде сыграет с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира в Берлине категории WTA 500 . В своем первом матче на соревнованиях она взяла верх над россиянкой Полиной Кудерметовой.