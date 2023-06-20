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Соболенко вышла во второй круг теннисного турнира в Берлине

20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (1-й номер посева) пробилась во второй круг травяного турнира в Берлине. В первом круге она обыграла россиянку Веру Звонареву.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Призовой фонд соревнований составляет около 780 тысяч долларов.

Соболенко во втором раунде сыграет с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира в Берлине категории WTA 500. В своем первом матче на соревнованиях она взяла верх над россиянкой Полиной Кудерметовой.



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В первом круге белорусская теннисистка обыграла россиянку Веру Звонареву.
 
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