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Соболенко вышла во второй круг теннисного турнира в Берлине
20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (1-й номер посева) пробилась во второй круг травяного турнира в Берлине. В первом круге она обыграла россиянку Веру Звонареву.
Соболенко во втором раунде сыграет с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой и китаянкой Чжэн Циньвэнь.
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В первом круге белорусская теннисистка обыграла россиянку Веру Звонареву.
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