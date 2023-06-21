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«Все, кто одевался в масс-маркете, перешли на секонд-хенд». Что происходит в индустрии моды и как это сказывается на бизнесе

21.06.2023 09:44 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Все, кто одевался в масс-маркете, перешли на секонд-хенд». Что происходит в индустрии моды и как это сказывается на бизнесе

Четыре года назад «Про бизнес» рассказывал об Ольге Якушевой, которая всегда мечтала стать стилистом, но сначала получила профессию финансиста. Потом она все-таки реализовала детскую мечту: организовала школу стиля, занимается шопинг-сопровождением и имидж-съемками. Эксперт говорит, что индустрия моды сильно изменилась за последнее время, поэтому мы попросили ее рассказать о том, что произошло и как это влияет на бизнес.

«Рациональный шопинг окончательно закрепил свои позиции»

— В те четыре года, что прошли с прошлого интервью, я старалась расти как эксперт. «Вечная студентка» — это, наверное, довольно точное определение для меня (смеется, — прим. авт.). Все 19 лет я постоянно повышаю квалификацию как персональный и фэшн-стилист. Фэшн-вузы Милана (Istituto Marangoni), Парижа (Institute Francais de la Mode) и Лондона (London College of Fashion), курс по стилю от главного редактора американского Vogue Анны Винтур (Нью-Йорк) — это далеко не весь список моего образования.

Самое ценное, что дало мне обучение за рубежом, — умение искать и синтезировать информацию. Мода и тренды быстротечны. В европейских фэшн-вузах нам дали четкие алгоритмы работы и закрытые профессиональные источники информации для того, чтобы студенты могли прогнозировать тренды не только на 2−3 сезона вперед, но и на десятилетия.

Это помогает мне покупать с клиентами вещи более долгоиграющие и если стоит вопрос цены, то я могу аргументированно объяснить, что эта вещь прослужит человеку не один год.

Также нас учили глубоко анализировать социальные, экономические и политические изменения в мире, которые отражаются на модной индустрии. С точки зрения практики это применимо в моей работе, когда я учу своих клиентов «разговаривать языком одежды» и помогаю им достигать своих профессиональных и личных целей гораздо быстрее.

Однако пока я училась, ситуация на рынке, в том числе мировом, кардинально изменилась. За последние 2 года (в частности, за прошлый год) значительно снизился уровень жизни у многих людей. Они спустились как минимум на ступень ниже в плане качества жизни и потребительских привычек.

Те, кто раньше покупал люкс (бренды уровня Chanel и Louis Vuitton), стали покупать премиум (бренды уровня Max Mara), кто покупал премиум, стали покупать мидл-ап (бренды уровня Massimo Dutti), в свою очередь потребители мидл-апа перешли на масс-маркет (бренды уровня Zara и Mango), а те, кто одевался в масс-маркете, — на ноунейм и секонд-хенд. Многие донашивают то, что есть.

«Все, кто одевался в масс-маркете, перешли на секонд-хенд». Что происходит в индустрии моды и как это сказывается на бизнесе

Стоимость оставшихся вещей увеличилась примерно на 30%, так как подорожала себестоимость и сырья, и производства, и логистики. Наступила эра осознанного потребления и практичной моды. Тренды-однодневки становятся расточительством и непозволительной роскошью. Рациональный продуманный шопинг окончательно закрепил свои позиции. Грамотная стилизация — из минимума вещей максимум комплектов — стала насущной потребностью большинства.

И в Беларуси, и в России еще в прошлом году начали экономить на одежде, что естественно не могло не сказаться на моей сфере работы. У опытных и востребованных стилистов доходы в февраля прошлого года упали в 3−4 раза. Сейчас ситуация уже более-менее стабилизировалась. Но конкуренции стало заметно меньше.

Лично я не трачусь на таргетированную рекламу, а прошла курс по SMM у своего маркетолога и начала снимать экспертные рилс, размещать клиентские кейсы и сторителлинги. Это позволило моментально увеличить доход в 6 раз! Но это монотонная кропотливая ежедневная рутина бизнеса, которая, если честно, меня как творческого человека утомляет, так как я в силу своего темперамента больше отношусь к рывковому типу личности.

«Все, кто одевался в масс-маркете, перешли на секонд-хенд». Что происходит в индустрии моды и как это сказывается на бизнесе

Шопинги за границей стали крайне нерентабельными. Я на время от них отказалась. Посмотрим, что будет дальше. Приходится приспосабливаться под текущие реалии.

Сейчас у клиентов в Беларуси востребованы в основном ревизии гардероба.Многие хотят сэкономить на покупке новых вещей и интересно скомбинировать то, что уже есть. Также популярен онлайн-шопинг — так как вещи там дешевле, чем в офлайн-магазинах, а выбор несоизмеримо больше. В основном покупают вещи российских производителей, так как у них соотношение цена-качество оптимальное. Есть спрос на комплексные консультации по стилю, что позволяет справляться без помощи стилиста длительное время.

У тех, кто релоцировался, основной запрос — «чтобы не было перевеса багажа» и были закрыты все текущие потребности проживания в выбранной ими стране. Делаем онлайн-сопровождение в магазинах, когда клиенты ходят и сами все выбирают, а затем высылают мне вещи на утверждение. Это целесообразно делать после комплексной консультации по стилю, которая дает системное видение образа человека надолго.

«Все, кто одевался в масс-маркете, перешли на секонд-хенд». Что происходит в индустрии моды и как это сказывается на бизнесе

Блог как канал продаж

Кстати, во второй половине 2021 года я решила стать еще и блогером: разбавила свой экспертный аккаунт лайфстайл контентом. Как-то одна потенциальная клиентка в телефонном разговоре сказала мне, что моя лента Instagram производит впечатление, что я не работаю, а только тусуюсь. Меня это конечно позабавило. Учитывая, что спонсоров, бизнес-ангелов и протекции ни в каком виде у меня никогда не было. Я абсолютно self-made. Чему несказанно рада, так как никто не требует откатов и возврата «инвестиций в меня».

Блогерство — тоже работа и бизнес. Это один из каналов трафика и продаж меня как стилиста, через который я делюсь своими ценностями, увлечениями, новым опытом, впечатлениями и так далее.

«Все, кто одевался в масс-маркете, перешли на секонд-хенд». Что происходит в индустрии моды и как это сказывается на бизнесе

Я как блогер получаю новые впечатления и эмоции, расширяю свою картину мира и кругозор. Чтобы понять, что мое, а что нет. Для меня это один из способов самопознания. А также возможность познакомиться с интересными для меня успешными людьми. Кроме того, «копилка впечатлений» питает в сложные жизненные моменты, а также когда активизируется «синдром самозванца».

Как кризис повлиял на индустрию моды и стилистов

Одежда является жизненной необходимостью. Люди одевались, одеваются и будут одеваться. Некоторые с приставкой «стильно и красиво».

Цена ошибки возрастает все больше, так как сырье и готовые качественные вещи (которых будет становиться все меньше) будут дорожать в связи с уходом с рынка России и Беларуси из-за санкций многих международных брендов. Упор делается на локальный рынок и производителей.

«Все, кто одевался в масс-маркете, перешли на секонд-хенд». Что происходит в индустрии моды и как это сказывается на бизнесе

В мире все меняется: начиная от моды, следовать которой совсем не обязательно, заканчивая образом жизни, климатом, профессией, предпочтениями, вкусами, фигурой, размерами. Поиски стиля, конечно же, зависят от характера и кошелька. Не у всех есть желание и финансовая возможность бесконечно пробовать что-то новое.

Лично я называю себя антикризисным стилистом и умею считать деньги, тем более, что по первому образованию я финансист (смеется, — прим. авт.). Моя фишка в том, что я могу одеть человека «за 3 копейки» на миллион, так как наизусть знаю признаки вещей, которые позволяют им выглядеть значительно дороже своей стоимости. Грамотное финансовое планирование предполагает расходы на гардероб включать в годовой бюджет.

«Нейросеть не сможет дать обратную связь клиенту»

Стилист — это прикладная профессия из сферы услуг. Думаю, в будущем профессия будет трансформироваться. Бездушные и обезличенные нейросети не смогут удовлетворить потребность клиента в живом общении. Вряд ли кто-то захочет быть просто «куколкой», на которую механически примеряют «одежки». Нейросеть не сможет дать обратную связь клиенту (хотя, вполне вероятно, что только пока) — стильно это или нет для данного человека. Человек будет вынужден опираться на свой вкус и жизненный опыт.

Это как программы по подбору прически — форму и цвет волос они могут наложить на ваше фото, но они не учитывают густоту и зарост волос, их текстуру, овал вашего лица, пропорции фигуры, стиль одежды. А только синтезировав все эти данные и имея практический опыт работы руками можно создать на голове шедевр. Но, возможно, это вопрос времени.

У меня за плечами 7 профессий в бьюти- и фэшн-индустрии, каждую из которых я осваивала основательно и долго. В разное время (а иногда и параллельно) я работала визажистом (15 лет), парикмахером (10 лет), свадебным стилистом (10 лет), шопером (19 лет), персональным стилистом (19 лет), фэшн-стилистом (12 лет), имиджмейкером (4 года). Также я освоила профессию фотографа.

«Все, кто одевался в масс-маркете, перешли на секонд-хенд». Что происходит в индустрии моды и как это сказывается на бизнесе

Олимпийские чемпионы шлифуют свое мастерство годами, чтобы за несколько минут поставить мировой рекорд. В моем случае то, на что клиенту требуется от 2 недель до 2 месяцев в плане шопинга, я делаю за 2−3 часа (когда мы покупаем клиенту от 12 до 45 вещей). А при первой встрече с клиентом «сканирую» его всего за пару секунд.

Это зачастую приводит некоторых клиентов в замешательство: «Если это так „легко“ и мы покупаем буквально „первое попавшееся под руку“, почему это „столько“ стоит?» В данном случае, человек платит мне не за пару часов, проведенных с ним на шопинге, а за выработанную многолетнюю насмотренность, скорость и результат работы. Я мыслю образами, а не отдельными «интересненькими» вещами. Мой опыт — это то, чего нет в гугле или в нейросети. Кроме того, опыт позволяет мне работать удаленно по всему миру: есть клиенты из Англии, Германии, Грузии, Дании, ОАЭ, Польши, США и прочих стран. Именно это помогает мне компенсировать просевший спрос внутри страны.

«Все, кто одевался в масс-маркете, перешли на секонд-хенд». Что происходит в индустрии моды и как это сказывается на бизнесе

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Теги: знакомства
 
 
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Четыре года назад «Про бизнес» рассказывал об Ольге Якушевой, которая всегда мечтала стать стилистом, но сначала получила профессию финансиста. Потом она все-таки...
 
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