Погода в СНГ: июнь в Беларуси стал самым сухим за 78 лет, ливни обрушились на Казахстан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

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В среду, 21 июня, солнце поднимется над горизонтом на максимальную высоту, а ночь будет самой короткой. Сильнее всего печет на северо-востоке России. Даже на полюсе холода, в Оймяконе, – аномальные плюс 27. Ничто не мешает солнцу припекать и в Москве. Плюс 22 в российской столице. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Жаркую погоду в Казахстане сопровождают дожди и грозы. Осадки добрались и до самого знойного региона страны. Это запад республики. Ливни промочили Мангистаускую область, но при этом сбить жару не смогли. Плюс 39 в регионе.

Больше всего осадков досталось селу Жармыш. Вода подошла даже к местному кладбищу, которое находится на возвышенности. Образовалось небольшое озеро. Местные жители борются с наплывом своими силами. По прогнозу, дожди в этом регионе будут идти еще несколько дней.