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Погода в СНГ: июнь в Беларуси стал самым сухим за 78 лет, ливни обрушились на Казахстан

21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: июнь в Беларуси стал самым сухим за 78 лет, ливни обрушились на Казахстан
 Mir24.tv

В среду, 21 июня, солнце поднимется над горизонтом на максимальную высоту, а ночь будет самой короткой. Сильнее всего печет на северо-востоке России. Даже на полюсе холода, в Оймяконе, – аномальные плюс 27. Ничто не мешает солнцу припекать и в Москве. Плюс 22 в российской столице. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Жаркую погоду в Казахстане сопровождают дожди и грозы. Осадки добрались и до самого знойного региона страны. Это запад республики. Ливни промочили Мангистаускую область, но при этом сбить жару не смогли. Плюс 39 в регионе.
Больше всего осадков досталось селу Жармыш. Вода подошла даже к местному кладбищу, которое находится на возвышенности. Образовалось небольшое озеро. Местные жители борются с наплывом своими силами. По прогнозу, дожди в этом регионе будут идти еще несколько дней.

Кыргызстан

В Бишкеке плюс 32. Освежающий эффект жителям столицы Кыргызстана подарят дожди. Осадки придут в город во второй половине дня. Грозы на юго-западе страны, в Джалал-Абадской области, напугали местных жителей. Им удалось заснять редкое природное явление. Молния ударила несколько раз в одно и то же место. Никто не пострадал.

Беларусь

«Оранжевый» уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильной жары. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса. Облака от палящего солнца в этот день не спасут. Не будет и дождя. Июнь в этом году стал самым засушливым за последние 78 лет. Осадков не хватает по всей стране. Больше всего это вредит сельхозпосевам. Зерновые, колосовые культуры желтеют и сохнут. На возвышенностях растения и вовсе гибнут. Аграрии опасаются возможного снижения урожая.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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