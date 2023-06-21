Министр Беларуси высоко оценил спортивную инфраструктуру Туркменистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Туркменистан посетила делегация Республики Беларусь во главе с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, передает «МИР 24».

Стороны обсудили развитие различных видов спорта и обмен опытом в подготовке атлетов, а также проведение совместных и международных соревнований. Гостям показали спорткомплексы с современным оборудованием. Они также побывали на показательном матче между основной и дублирующей командами национальной сборной Туркменистана по хоккею. Сергей Ковальчук пригласил туркменскую команду на учебно-тренировочные сборы в Минск, а также высоко оценил уровень развития спорта в стране.

«Первый раз в Туркменистане, и даже не ожидал увидеть такую развитую инфраструктуру. Впечатления самые лучшие, потому что есть, где тренироваться, где заниматься. Самое главное – оборудование должно эксплуатироваться, и мы должны проводить много совместных мероприятий, соревнований. Зал единоборств, залы для игровых видов спорта. Мы посетили теннисный стадион. Здесь вы можете Олимпийские игры проводить и любые соревнования сегодня», – отметил Сергей Ковальчук.