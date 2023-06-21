ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Министр Беларуси высоко оценил спортивную инфраструктуру Туркменистана

21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр Беларуси высоко оценил спортивную инфраструктуру Туркменистана
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туркменистан посетила делегация Республики Беларусь во главе с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, передает «МИР 24».

Стороны обсудили развитие различных видов спорта и обмен опытом в подготовке атлетов, а также проведение совместных и международных соревнований. Гостям показали спорткомплексы с современным оборудованием. Они также побывали на показательном матче между основной и дублирующей командами национальной сборной Туркменистана по хоккею. Сергей Ковальчук пригласил туркменскую команду на учебно-тренировочные сборы в Минск, а также высоко оценил уровень развития спорта в стране.

«Первый раз в Туркменистане, и даже не ожидал увидеть такую развитую инфраструктуру. Впечатления самые лучшие, потому что есть, где тренироваться, где заниматься. Самое главное – оборудование должно эксплуатироваться, и мы должны проводить много совместных мероприятий, соревнований. Зал единоборств, залы для игровых видов спорта. Мы посетили теннисный стадион. Здесь вы можете Олимпийские игры проводить и любые соревнования сегодня», – отметил Сергей Ковальчук.

Также белорусская делегация посетила Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс. Ахалтекинцы – древнейшая из пород лошадей, которая на протяжении пяти тысяч лет не скрещивалась с другими. Эти скакуны хорошо приспособлены к сухому жаркому климату, но прекрасно чувствуют себя и в других условиях.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская делегация посетила объекты с современным оборудованием и Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Поджегшего флаг Беларуси иностранца задержали в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2023
Mir24.TV Belarus
21.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика