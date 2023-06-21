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Министр Беларуси высоко оценил спортивную инфраструктуру Туркменистана
21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Туркменистан посетила делегация Республики Беларусь во главе с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, передает «МИР 24».
Стороны обсудили развитие различных видов спорта и обмен опытом в подготовке атлетов, а также проведение совместных и международных соревнований. Гостям показали спорткомплексы с современным оборудованием. Они также побывали на показательном матче между основной и дублирующей командами национальной сборной Туркменистана по хоккею. Сергей Ковальчук пригласил туркменскую команду на учебно-тренировочные сборы в Минск, а также высоко оценил уровень развития спорта в стране.
Также белорусская делегация посетила Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс.
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Белорусская делегация посетила объекты с современным оборудованием и Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс.
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