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Нацбанк Беларуси снизит ставку рефинансирования
21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный банк Беларуси сообщил, что со следующего понедельника снижает ставку рефинансирования.
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«С 28 июня ставка рефинансирования снижается с 9,75% до 9,5% годовых», – подчеркивается в пресс-релизе.
Ставку по кредиту овернайт решено понизить с 10,75 до 10,5% годовых, ставку по депозиту овернайт – с 8,75 до 8,5%.
Снижение ставки рефинансирования для белорусов сделает более доступными кредиты. В стране к ее значению привязаны более половины банковских займов.
Последний раз Нацбанк Беларуси снижал ставку рефинансирования на четверть процента
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С 28 июня процент опустится с 9,75 до 9,5 годовых.
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