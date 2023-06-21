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Нацбанк Беларуси снизит ставку рефинансирования

21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный банк Беларуси сообщил, что со следующего понедельника снижает ставку рефинансирования.

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«С 28 июня ставка рефинансирования снижается с 9,75% до 9,5% годовых», – подчеркивается в пресс-релизе.

Ставку по кредиту овернайт решено понизить с 10,75 до 10,5% годовых, ставку по депозиту овернайт – с 8,75 до 8,5%.

Снижение ставки рефинансирования для белорусов сделает более доступными кредиты. В стране к ее значению привязаны более половины банковских займов.

Последний раз Нацбанк Беларуси снижал ставку рефинансирования на четверть процента в конце мая. Это было уже пятое изменение данного показателя.



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С 28 июня процент опустится с 9,75 до 9,5 годовых.
 
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