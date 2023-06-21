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Следователи России и Беларуси обсудили вопросы совместного сотрудничества по делу о геноциде советского народа
21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Следователи России и Беларуси вместе работают по делу
Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора отметил высокий уровень сотрудничества с российскими коллегами и обратил внимание на необходимость объединять усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
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Следователи России и Беларуси обсудили вопросы совместного сотрудничества по делу о геноциде советского народа
В Бресте прошло совместное заседание коллегий следственных комитетов двух стран.
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