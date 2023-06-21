ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Следователи России и Беларуси обсудили вопросы совместного сотрудничества по делу о геноциде советского народа

21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следователи России и Беларуси вместе работают по делу о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В Бресте прошло совместное заседание коллегий следственных комитетов России и Беларуси, сообщает «МИР 24».

«Созданы совместные поисковые группы. Там работают следователи, криминалисты, поисковики. К сожалению, на территории России обнаруживаем массовые захоронения, о которых мы не знали», – рассказал Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора отметил высокий уровень сотрудничества с российскими коллегами и обратил внимание на необходимость объединять усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте прошло совместное заседание коллегий следственных комитетов двух стран.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Беларуси снизит ставку рефинансирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2023
Mir24.TV Belarus
21.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика