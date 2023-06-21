Следователи России и Беларуси обсудили вопросы совместного сотрудничества по делу о геноциде советского народа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следователи России и Беларуси вместе работают по делу о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны . Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В Бресте прошло совместное заседание коллегий следственных комитетов России и Беларуси, сообщает «МИР 24».

«Созданы совместные поисковые группы. Там работают следователи, криминалисты, поисковики. К сожалению, на территории России обнаруживаем массовые захоронения, о которых мы не знали», – рассказал Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора отметил высокий уровень сотрудничества с российскими коллегами и обратил внимание на необходимость объединять усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.