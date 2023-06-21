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На «Поезде памяти» по местам боев Великой Отечественной проедут 200 школьников из стран ЕАЭС

21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Поезде памяти» по местам боев Великой Отечественной проедут 200 школьников из стран ЕАЭС
 МТРК «Мир»

«Поезд памяти» прибыл в Брест. Патриотическая акция для старшеклассников Союзного государства в этом году расширила географию. К российским и белорусским ребятам присоединились сверстники из других стран ЕАЭС. Из Бреста они отправятся по местам боевых подвигов тех, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

С музыкой и оркестром. «Поезд памяти» встречали торжественно. Из Москвы на нем прибыли 90 ребят из России и по 20 школьников из Армении и Кыргызстана. На перроне вокзала в Бресте их встречали белорусские старшеклассники. Пассажиры «Поезда памяти» – 200 человек. У них много общего: все увлекаются историей, хорошо учатся и участвуют в патриотических проектах. Пока они не знакомы друг с другом, но за время путешествия точно станут друзьями.

«Задача у нас одна, чтобы дети сплотились, чтобы они знали правду о Великой Отечественной войне и передавали ее своим сверстникам», – сказал член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Лискович.

Уже завтра этот пассажирский состав отправится в долгое путешествие. Следующей остановкой «Поезда памяти» станет Гродно. В этом году маршрут обновили. Добавили Уфу, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару. За две с небольшим недели ребята посетят шесть белорусских и семь российских городов. Финиширует акция в Минске 3 июля, в День Независимости Беларуси. 79 лет назад в этот день Красная армия освободила столицу республики от немецко-фашистских захватчиков.

Организаторы молодежной патриотической акции рассчитывают, что в 2025 году, это будет 80-я годовщина Великой Победы, «Поезд памяти» объединит ребят из 15 стран, в том числе из Украины, стран Балтии и Грузии.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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За две с небольшим недели ребята посетят шесть белорусских и семь российских городов.
 
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