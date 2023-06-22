Реконструкторы воссоздали предвоенные часы в Бресте

Последний мирный вечер. В белорусском Бресте вспомнили, как проходил день 21 июня 1941-го года, когда до начала Великой Отечественной оставались считанные часы, а потом город первым принял на себя удар врага. На главной пешеходной улице воссоздали быт того времени. В атмосферу окунулась и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
На улицах Бреста сегодня заработала машина времени. Здесь все переместилось на 82 года назад. Атмосфера спокойная и размеренная, как 21 июня 1941 года. Люди парами гуляют по городу, молодежь готовится к выпускным.
Окунуться в последний мирный день помогали десятки реконструкторов. Мужчины в военной форме, дамы в платьях и шляпках. Летом 41-го в Бресте жили около тысячи защитников родины. Вместе с ними жены, дети, родители.
«Последний мирный вечер – это вечер выходной. Это был вечер выходного дня. Люди гуляли, люди собирались, отдыхали, гуляли семьями, гуляли по Брестской крепости, веселились. Ждали следующий мирный день, но так случилось, к сожалению, что мирный следующий день не наступил», – рассказала реконструктор Вера Артемова.
«Я политрук брестского городского отдела милиции в звании сержанта милиции. Естественно, сейчас я в таком образе именно только сегодня, в мирный день. В бою я буду участвовать в качестве бойца погранзаставы. Сейчас вышел в таком образе, чтобы показать людям разнообразие формы, напомнить, что сотрудники органов внутренних дел также участвовали в обороне», – сообщил реконструктор Александр Чешин.
Атмосферу начала сороковых поддерживали и музыканты. Отовсюду звучали военные песни. Здесь танцевали, подпевали, читали стихи тех лет. Под стать эпохе нарядились многие жители Бреста и туристы.
«Что-то свое, прабабушкино, бабушкино, вот воротничок подруга дала. Это такая традиция, которая отдается уже много-много лет, до этого приходила со своей учительницей», – отметила жительница Бреста Алла Хлевинская.
«Приезжаем каждый раз 21-го из Брянска, очень нравится все, очень празднично, всегда готовимся, думаем, что надо ехать, собираемся», – сказал житель Брянска Александр Иванов, который приехал в Брест со своей женой Натальей.
А детей больше всего привлекала выставка военной техники. Здесь все можно было потрогать. Экспонаты оригинальные, а, главное, на ходу. Реконструкторы проехали на ней в импровизированном параде.