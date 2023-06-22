Реконструкторы воссоздали предвоенные часы в Бресте

«Приезжаем каждый раз 21-го из Брянска, очень нравится все, очень празднично, всегда готовимся, думаем, что надо ехать, собираемся», – сказал житель Брянска Александр Иванов, который приехал в Брест со своей женой Натальей.

А детей больше всего привлекала выставка военной техники. Здесь все можно было потрогать. Экспонаты оригинальные, а, главное, на ходу. Реконструкторы проехали на ней в импровизированном параде.