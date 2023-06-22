|
Жители Бреста с цветами и лампадами вспомнили тех, кто сражался за Победу
22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День памяти и скорби. 82 года назад началась Великая Отечественная война. Она стала самой кровопролитной за всю историю человечества. Первыми удар приняли
Брестская крепость сегодня открыта всю ночь. И тысячи людей начали приходить сюда еще до рассвета с цветами и зажженными лампадами. Погода сегодня теплая, без капли дождя. Очевидцы говорили: именно такая она была и 22 июня 1941 года.
«Атмосфера этого места, история. У меня дед воевал. Это очень большое для меня событие», – признался турист из Нижнего Новгорода Андрей Борисов.
Любопытно, что о подвиге защитников Брестской крепости узнали не сразу. Немцы взяли курс на Москву, и военные сводки рассказывали исключительно о ситуации на фронте. О приграничной крепости почти забыли. Только в феврале 1942-го под городом Орел красноармейцы захватили архив 45-й дивизии вермахта и оттуда узнали об ожесточенных боях в Бресте. Но только спустя 20 лет после Победы, в 1965 году, Брестской крепости было присвоено звание «крепость-герой». Единственной, наравне с 12-ю городами-героями в Советском Союзе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно в четыре пятнадцать утра 82 года назад здесь в Брестской крепости разорвались первые снаряды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)