Жители Бреста с цветами и лампадами вспомнили тех, кто сражался за Победу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День памяти и скорби. 82 года назад началась Великая Отечественная война. Она стала самой кровопролитной за всю историю человечества. Первыми удар приняли защитники Брестской крепости. Сегодня там вспоминают тех, кто сражался за Победу, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольги Забелич.

Брестская крепость сегодня открыта всю ночь. И тысячи людей начали приходить сюда еще до рассвета с цветами и зажженными лампадами. Погода сегодня теплая, без капли дождя. Очевидцы говорили: именно такая она была и 22 июня 1941 года.



Ровно в 4:15 утра 82 года назад здесь в Брестской крепости разорвались первые снаряды. Фашистская Германия планировала блицкриг. На всю операцию отводила несколько часов. Крепость продержалась 32 дня. Без воды и еды. Один из бойцов, имя которого мы уже никогда не узнаем, оставил на стене надпись: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!».



«Мы брестчане, бы родились на этой земле, мы помним своих дедов, прадедов, их подвиг, их вклад в эту победу», – рассказали жители города Наталья и Юрий Иовлевы.

«Атмосфера этого места, история. У меня дед воевал. Это очень большое для меня событие», – признался турист из Нижнего Новгорода Андрей Борисов.



Самый длинный день в году в Брестской крепости начали с митинга-реквиема. Возложили венки к монументу «Мужество» и Вечному огню. По официальным данным, Великая Отечественная война унесла жизни более 27 миллионов человек. Большинство солдат Брестской крепости тоже погибли.

«Наше сплочение, понимание нашего союзничества, осознание цены, особой цены связей миллионов россиян и белорусов друг с другом, опора на историю и подвиг Великой отечественной войны и желание строить день нынешний, вглядываясь в день завтрашний смело и убежденно», – сказал государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Любопытно, что о подвиге защитников Брестской крепости узнали не сразу. Немцы взяли курс на Москву, и военные сводки рассказывали исключительно о ситуации на фронте. О приграничной крепости почти забыли. Только в феврале 1942-го под городом Орел красноармейцы захватили архив 45-й дивизии вермахта и оттуда узнали об ожесточенных боях в Бресте. Но только спустя 20 лет после Победы, в 1965 году, Брестской крепости было присвоено звание «крепость-герой». Единственной, наравне с 12-ю городами-героями в Советском Союзе.