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Лукашенко призвал реализовывать инвестиционные проекты с социальной ответственностью
22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси во Дворце Независимости прошло совещание с руководством Совета Министров, передает «МИР 24».
Президент Беларуси подчеркнул: в основе любого проекта должна превалировать социальная ответственность. Это полноценная занятость работников, достойные зарплаты и социальный пакет.
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По словам президента Беларуси, совместный бизнес должен предполагать полноценную занятость работников, достойные зарплаты и социальный пакет.
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