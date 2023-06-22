Лукашенко призвал реализовывать инвестиционные проекты с социальной ответственностью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси во Дворце Независимости прошло совещание с руководством Совета Министров, передает «МИР 24». Исторический момент:

Как в Беларуси запустили первую АЭС Особое внимание к привлечению инвестиций. За последние 15 лет представители 20 стран вложили в экономику страны восемь миллиардов долларов. Реализовали более тысячи проектов. Но в последние годы, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко, объемы внешних и внутренних инвестиций снижаются. Глава государства призвал искать партнеров на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, но и от западных предложений не отказываться.

«Только приехать сюда, как раньше говорили, высосать все соки из народа, выдавить все, что можно. Заплатить какую-то копейку, налоги при этом не платить, рабочим там 500 долларов, скажем… А основную прибыль вывести в виде дивидендов в недружественные прежде всего страны. Я не думаю, что такие проекты нам нужны», – отметил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул: в основе любого проекта должна превалировать социальная ответственность. Это полноценная занятость работников, достойные зарплаты и социальный пакет.