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Лукашенко призвал реализовывать инвестиционные проекты с социальной ответственностью

22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал реализовывать инвестиционные проекты с социальной ответственностью
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

В Беларуси во Дворце Независимости прошло совещание с руководством Совета Министров, передает «МИР 24».

Особое внимание к привлечению инвестиций. За последние 15 лет представители 20 стран вложили в экономику страны восемь миллиардов долларов. Реализовали более тысячи проектов. Но в последние годы, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко, объемы внешних и внутренних инвестиций снижаются. Глава государства призвал искать партнеров на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, но и от западных предложений не отказываться.

«Только приехать сюда, как раньше говорили, высосать все соки из народа, выдавить все, что можно. Заплатить какую-то копейку, налоги при этом не платить, рабочим там 500 долларов, скажем… А основную прибыль вывести в виде дивидендов в недружественные прежде всего страны. Я не думаю, что такие проекты нам нужны», – отметил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул: в основе любого проекта должна превалировать социальная ответственность. Это полноценная занятость работников, достойные зарплаты и социальный пакет.



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По словам президента Беларуси, совместный бизнес должен предполагать полноценную занятость работников, достойные зарплаты и социальный пакет.
 
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