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Беларусь. Второй фронт
22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представление о войне связано в основном с образом мужчины-солдата. Однако Великая Отечественная война стала самой семейной, женской и детской за всю историю XX века. В документальном фильме
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