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Беларусь. Второй фронт

22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь. Второй фронт
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

Представление о войне связано в основном с образом мужчины-солдата. Однако Великая Отечественная война стала самой семейной, женской и детской за всю историю XX века. В документальном фильме «Беларусь. Второй фронт» через судьбы семейной пары Сакмаркиных, партизанки Анны Масловской и 11-летнего разведчика Марата Козлова рассказывается о том, как формировались и действовали в Беларуси партизанские отряды и соединения.



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Документальный фильм МТРК «Мир», приуроченный ко Дню памяти и скорби, рассказывает о том, как формировались и действовали в Беларуси партизанские отряды и...
 
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