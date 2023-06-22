Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представление о войне связано в основном с образом мужчины-солдата. Однако Великая Отечественная война стала самой семейной, женской и детской за всю историю XX века. В документальном фильме «Беларусь. Второй фронт» через судьбы семейной пары Сакмаркиных, партизанки Анны Масловской и 11-летнего разведчика Марата Козлова рассказывается о том, как формировались и действовали в Беларуси партизанские отряды и соединения.