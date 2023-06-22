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Патриотическая акция «Боевой расчет» прошла в Брестской крепости
22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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«Нынешняя акция – это дань уважения нашим старшим товарищам, нашим отцам и дедам. Мой отец начинал войну 22 июня 1941 года на государственной границе в звании капитана», – отметил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками Республики Беларусь Александр Манилов.
Акция «Боевой расчет» прошла в Брестской крепости в восьмой раз.
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