Патриотическая акция «Боевой расчет» прошла в Брестской крепости

«Нынешняя акция – это дань уважения нашим старшим товарищам, нашим отцам и дедам. Мой отец начинал войну 22 июня 1941 года на государственной границе в звании капитана», – отметил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками Республики Беларусь Александр Манилов.

Акция «Боевой расчет» прошла в Брестской крепости в восьмой раз.