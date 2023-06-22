ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Патриотическая акция «Боевой расчет» прошла в Брестской крепости

22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Патриотическая акция «Боевой расчет» прошла в Брестской крепости
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В День памяти и скорби молодежная международная патриотическая акция «Боевой расчет» прошла в Брестской крепости.

«Cмерти я не боюсь, но не хочу ее»

О чем писали близким с фронта?
Курсанты Института пограничной службы выстроились с портретами погибших в первых боях Великой Отечественной защитников Беларуси. Вспомнить героев прибыло руководство Погранкомитета страны, ветераны, родственники погибших, пограничники из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и школьники.

«Нынешняя акция – это дань уважения нашим старшим товарищам, нашим отцам и дедам. Мой отец начинал войну 22 июня 1941 года на государственной границе в звании капитана», – отметил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками Республики Беларусь Александр Манилов.

Акция «Боевой расчет» прошла в Брестской крепости в восьмой раз.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курсанты Института пограничной службы выстроились с портретами погибших в первых боях Великой Отечественной защитников Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко призвал реализовывать инвестиционные проекты с социальной ответственностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2023
Mir24.TV Belarus
22.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика