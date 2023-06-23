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Лукашенко об экспорте: Нужно идти в другие страны, нельзя сидеть на одном-двух рынках
23.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увеличивать экспорт и строить собственные производства в странах-партнерах –в Беларуси, во Дворце Независимости, прошло совещание с руководством Совета Министров. Президент республики Александр Лукашенко поставил задачи перед каждым ведомством. О развитии экономики, медицины и сельского хозяйства – в материале корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.
На складах залежалось сухое молоко и сыры. Невостребованной продукции – почти на 400 миллионов долларов. Причина в низких ценах на внешних рынках, а также в том, что основной импортер – Россия – начала наращивать собственное производство. Александр Лукашенко подчеркнул: зацикливаться на одном-двух рынках не стоит. Среди перспективных партнеров – Зимбабве.
Президент призвал создавать собственные производства в странах-партнерах. Например, в Китае реализовывается проект по переработке сухого молока. В России для запуска производств можно использовать пустующие мощности.
«Это стратегия. Мы обсуждали, ничего нового в этом нет. Не только в России: где только можно, надо создавать свои мощности, производства, если это нам выгодно, и действовать», – подчеркнул Лукашенко.
Действовать Беларусь намерена в сельском хозяйстве. Необходимы травянистые корма для животных. В этом году из-за недостатка дождей в некоторых регионах почву подсушило. Президент убежден, что катастрофы нет. Просто нужно вовремя сориентироваться.
Поручение президента исполняют и в здравоохранении: наводят порядок в медучреждениях после масштабной проверки. На местах стали создавать внешний лоск. Лукашенко отметил: главное все же – профессионализм сотрудников.
Белорусский лидер обратил внимание и на подготовку ко II играм СНГ. Они пройдут в августе в 11 городах Беларуси. Президент поручил провести спортивный праздник на самом высоком уровне, чтобы в очередной раз показать: Беларусь – открытая и миролюбивая страна
Несмотря на проблемы, ситуация в экономике остается стабильной. В первом квартале этого года экспорт товаров и услуг достиг рекордного за 10 лет уровня – почти 12 миллиардов долларов.
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Во Дворце Независимости прошло совещание с руководством Совета Министров.
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