Лукашенко об экспорте: Нужно идти в другие страны, нельзя сидеть на одном-двух рынках

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличивать экспорт и строить собственные производства в странах-партнерах –в Беларуси, во Дворце Независимости, прошло совещание с руководством Совета Министров. Президент республики Александр Лукашенко поставил задачи перед каждым ведомством. О развитии экономики, медицины и сельского хозяйства – в материале корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.

На складах залежалось сухое молоко и сыры. Невостребованной продукции – почти на 400 миллионов долларов. Причина в низких ценах на внешних рынках, а также в том, что основной импортер – Россия – начала наращивать собственное производство. Александр Лукашенко подчеркнул: зацикливаться на одном-двух рынках не стоит. Среди перспективных партнеров – Зимбабве.

«Вы не забывайте, что мир голодает. И последние деньги любым государством будут потрачены на то, чтобы накормить людей. Им деток нечем кормить, и я пообещал, что мы (это не благотворительность) им поможем. Я к чему: не только будем ждать, пока цены у соседей поднимутся, это понятно, надо идти на другие рынки, и они будут с нами с удовольствием сотрудничать», – сказал белорусский лидер.

Президент призвал создавать собственные производства в странах-партнерах. Например, в Китае реализовывается проект по переработке сухого молока. В России для запуска производств можно использовать пустующие мощности.

«Это стратегия. Мы обсуждали, ничего нового в этом нет. Не только в России: где только можно, надо создавать свои мощности, производства, если это нам выгодно, и действовать», – подчеркнул Лукашенко.

Действовать Беларусь намерена в сельском хозяйстве. Необходимы травянистые корма для животных. В этом году из-за недостатка дождей в некоторых регионах почву подсушило. Президент убежден, что катастрофы нет. Просто нужно вовремя сориентироваться.

«Правительству было поручено: надо убрать сенажную траншею, где мы не получим урожай. Перепахать и посеять поукостно, пожнивно крестоцветные, гречку масличную, чтобы получить травянистые корма. Я на это обращал внимание. Именно травянистые корма. Сегодня надо думать, как заготовить травянистые корма. Мы можем это сделать», – сказал президент.

Поручение президента исполняют и в здравоохранении: наводят порядок в медучреждениях после масштабной проверки. На местах стали создавать внешний лоск. Лукашенко отметил: главное все же – профессионализм сотрудников.

«Все губернаторы бросились пыль в глаза пустить. Отремонтировали ФАПы, районные больницы, деньги выделили, начался бурный ремонт. Это надо сделать, я не против, но надо понимать, что ФАПы, участковые больницы должны функционировать, чтобы люди были довольны. Профессионализм людей на местах! В районных больницах – это врачи, в участковых – также это еще и медсестры, а в ФАПах – фельдшеры», – заявил Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание и на подготовку ко II играм СНГ. Они пройдут в августе в 11 городах Беларуси. Президент поручил провести спортивный праздник на самом высоком уровне, чтобы в очередной раз показать: Беларусь – открытая и миролюбивая страна

Несмотря на проблемы, ситуация в экономике остается стабильной. В первом квартале этого года экспорт товаров и услуг достиг рекордного за 10 лет уровня – почти 12 миллиардов долларов.