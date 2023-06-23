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«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

23.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности
Светлана Долюк.

Сегодня экотуризм в Беларуси переживает бум популярности и уже давно стоит в одном ряду с более традиционным агроэкотуризмом и культурно-познавательными путешествиями. Несмотря на это, индустрия все еще испытывает недостаток в информации об интересных экологических маршрутах и навигации по ним. Аспирантка истфака Белорусского государственного университета Светлана Долюк вместе с командой из 10 человек предлагает свое решение — агрегатор экотроп Беларуси BY guide, где каждый желающий может предложить или выбрать интересный маршрут для путешествия. «Про бизнес» поговорил с предпринимательницей о путешествиях, источниках вдохновения, сложной работе над проектом и о том, каково мотивировать команду без монетизации.

«Не хотела сдавать математику, поэтому пошла на истфак БГУ изучать „культурное наследие и туризм“»

— В подростковом возрасте у меня не было четкого понимания, кем я хочу быть в будущем. В школе меня увлекало творчество: вышивала крестиком, много рисовала и три года занималась латиноамериканскими танцами. Еще очень хотела петь, но с моим голосом это не особо получалось. Когда пришло время определяться с профессией, пошла на исторический факультет БГУ. Не могу сказать, что история была моим увлечением, но читать о ней мне всегда было интересно. Большую роль в этом решении сыграло то, что я терпеть не могла математику, поэтому выбирала среди специальностей те, где она не нужна. Я пошла на специальность «Культурное наследие и туризм», потому что это направление казалось мне самым перспективным.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

К сожалению, в детстве мои родители особо не возили меня по миру, поэтому в свои первые путешествие я поехала сама в 16 лет — это были поездки к родственникам в Таллин и Москву. Когда исполнилось 18, открылась возможность полноценно путешествовать. Почти сразу после совершеннолетия отправилась в большое путешествие по Европе и России. У меня был маршрут от Тамани до Туапсе, а еще Нижний Новгород, Карачаево-Черкесия, Ставрополь и другие регионы.

Целых 46 дней провела в дороге с рюкзаком и палаткой — всего 15 городов.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

Однажды вместе с семью однокурсниками прямо во время учебного года организовали поездку на Канарские острова. Это был 2015 год, когда они еще не были таким мейнстримом. Получился неплохой евротур: Барселона — Канарские острова — Париж. Вояж оказался очень дешевым — $ 120 за перелеты и проживание, хотя снимали пентхаус в Барселоне с видом на Саграда Фамилия.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

Вообще в университете я сильно раскрепостилась и стала более открытой. Вместе с одногруппниками мы много куда ходили. Например, не пропустили ни одного фестиваля «Ночь в музее». Параллельно все эти 5 лет я подрабатывала как парикмахер, было свое ИП. Как раз с этих денег и оплатила нашу поездку. Это были мои первые шаги в предпринимательстве.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

Сейчас в моем активе примерно 18 стран. Среди самых ярких впечатлений — горы в Новороссийске, которые образуют целый горный хребет. В Карачаево-Черкесии запомнилось то, что там до сих пор воруют невест, поэтому меня не выпускали гулять по улице одной. Из дальнего зарубежья мне понравился юг Италии — портовый город Таранто.

Очень запомнилась картина: 2 часа ночи, мамы гуляют, пьют вино и кушают пиццу, а папы следят за детьми в колясках.

Я думаю, что наша туристическая индустрия похожа на модель Польши или Чехии, где все внимание идет на локальные места. А вот в Западной Европе никто не концентрируется на отдельных локациях. Там все точки соединены между собой и образуют единую сеть маршрутов, где ты реально можешь не встретить человека. А у нас наоборот — ты ездишь от человека к человеку. Я думаю, что это круто, потому что ты каждый раз получаешь новые эмоции.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности
Слева — Юрий Маглыш, контент-менеджер проекта By Guide и однокурсник Светланы.

Как появилась идея стартапа

Прообраз BY Guide пришел мне в голову на 5-м курсе, когда занялась написанием дипломной работы. Тема моего исследования — экомаршруты в Европе. Пока я ее прорабатывала, невольно нащупала проблемы белорусского туризма в этом сегменте.

Меня поразило то, как много информации можно найти о европейских маршрутах. На ее основе я могла спокойно, сидя дома, написать целый диплом на 120 страниц.

А вот про белорусские маршруты информации почти не было, поэтому эта проблема у меня отчетливо отпечаталась.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

Когда закончила университет, решила взять небольшой перерыв и уехала в путешествие по Европе. Прогуливаясь по Национальному парку «Калькальпен» в Австрии, я была сильно удивлена тому, как просто можно решить проблему поиска интересных мест и навигации по ним. В этом парке огромное число маршрутов, но чтобы не заблудиться и увидеть больше, вам дают мобильное приложение с отличной детализацией местности, которое работает офлайн. Тогда я и решила переложить эту идею на белорусские реалии. Подумала, что этот опыт отлично подойдет для Налибокской пущи, но каких-то конкретных шагов делать не стала.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

У меня было желание продолжить академическую карьеру, поэтому я поступала в магистратуру австрийского университета. С зачислением все получилось, но финансовый вопрос стал непреодолимой преградой. Тогда мне предложили вернуться на родной факультет и я подумала: «Почему бы и нет?». Так я снова оказалась на историческом факультете БГУ и решила развивать свою идею с агрегатором маршрутов. Я поняла, что проект можно внедрить в масштабе всей страны, и поговорила об этом со своим научным руководителем. Она отправила меня на студенческий экологический конгресс, где я представила свою идею. Там сказали: «Дерзайте», и я начала заниматься реализацией.

У меня была простая цель — ходить по конкурсам и искать программистов в команду.

Хотя сначала думала, что найду инвестора, получу деньги и найму разработчика. Я подала заявку на сбор 5000 BYN на краудфандинговой площадке. Люди присылали мне деньги, но почему-то не из Беларуси, а, например, из Канады. Собрала 3000 BYN, но, к сожалению, платформа работала по принципу «Все или ничего», поэтому денег я не увидела. Такую сумму я выбрала, потому что знакомый разработчик сказал, что если я ему дам 5 тысяч, то он сделает мне приложение.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

Зато во время краудфандинга я нашла Android-разработчика Михаила. Мы списались через объявление и решили работать вместе. Он тогда пошел на какое-то обучение, а мою идею использовал в качестве своего курсового проекта. Сейчас он до сих пор работает в нашей команде.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

Наше мобильное приложение предполагает работу с картами через сервис 2ГИС. Чтобы добавлять и редактировать маршруты, нужен был отдельный специалист. Мы его нашли на одном из стартап-конкурсов, где этот человек выступал в качестве ментора. Его зовут Андрес — он колумбиец, который работал в EPAMе. У компании было соглашение с БГУ, поэтому ее представители нередко бывали на таких мероприятиях. Он решил помочь проекту и все еще работает с нами, а позже привел в команду еще одного разработчика.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

«Чтобы проект выстрелил, нужна помощь людей, которые знают интересные экотропы в своей местности»

Свою идею я позиционировала как социальный проект. Мне реально хотелось сделать полезный продукт для страны. Я общалась по этому поводу с профильными госорганами, но, к сожалению, там идея не вызывала предметного интереса.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

Если говорить о различных акселераторах и конкурсах, то и здесь были трудности. Так как мы позиционировали себя как стартап, инвесторы требовали внятную бизнес-модель.

Многие эксперты прямо говорили: «Закрывайте проект. Вы никогда не заработаете на экотуризме в Беларуси».

Несмотря на это, мы выигрывали в разных конкурсах, но чаще всего получали лишь мерч и другие небольшие призы. Хотя однажды нам дали 350 BYN со словами: «Можете тратить, как хотите. Отчитываться перед нами не нужно» (смеется, — прим. авт.). На эти деньги мы съездили в Налибокскую пущу и протестировали несколько маршрутов. Потом добавили их в приложение.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

Чтобы концепция сработала, в приложении должно быть большое количество маршрутов. Главная преграда здесь — это временные и финансовые затраты. Силами небольшой команды очень сложно создать надежную и проверенную базу. Мы пытались решить проблему через создание «админки», где каждый пользователь мог бы прислать нам готовые маршруты, но эта концепция не работает. К тому же у нас есть техническая проблема — мы не можем дать обратную связь по присланному маршруту, потому что у пользователя нет личного кабинета. Очень хотим его внедрить, поэтому сейчас активно ищем fullstack-разработчика. Составлением маршрутов лично я могу заниматься только в свободное время, а его не так много, потому что сейчас заканчиваю аспирантуру и надеюсь скоро получить степень кандидата наук.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

«За все время заработали только $ 10, но сейчас внедряем модель монетизации»

Спустя полтора года работы над проектом ко мне пришло осознание, что нужно придумать модель монетизации, иначе ничего не выйдет. Каждый месяц мы тратили примерно $ 50 на хостинг, сайт и другие вопросы. А вот заработали за все время всего $ 10. Это были деньги с рекламы внутри приложения. Правда потом оказалось, что вывести их можно, когда наберется $ 100.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

В свое продвижение мы пока не вкладывали ничего. Это всегда был органический рост.

Иногда было очень приятно, когда знакомые советовали наше приложение своему окружению, а те говорили, что уже пользуются.

Но я понимаю, что в команду сейчас нужен человек, который умеет продавать. Я сама не умею. Я могу красиво рассказать и показать, но не зарабатывать на этом деньги.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

У меня были разные идеи с монетизацией. Например, продавать аудиогиды. Но очень быстро стало ясно, что написание обзорных текстов и продакшен — это дорого. Озвучка и текст одного небольшого маршрута — это минимум 200 BYN. Учитывая количество пользователей на сегодня (около 1200 активных) это не имеет смысла.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

Поэтому мы решили зарабатывать на бронированиях и рекламе.

Т.е. в рамках приложения реализован функционал «Букинга» с прицелом на агроусадьбы и кемпинги.

Мы будем брать 5% от стоимости бронирования. Сейчас у нас есть примерно 300 объектов-партнеров. Это win-win история, потому что мы получаем лучшую детализацию маршрутов, а партнеры — новый канал продаж.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

А еще мы добавили платные подписки, благодаря которым люди получат более подробную детализацию маршрутов с большим количеством «мест интереса». Я понимаю, что есть бесплатные карты, но все дело в детализации. К каждому объекту мы прилагаем детальное описание, фотографии, которые вам точно подскажут, стоит ли тратить время на этот объект или лучше проехать подальше. Фактически, вы получаете карманную экскурсию с интересной историей и вниманием к деталям. К тому же в аналогах пользователи сами добавляют объекты, которые никак не проверяются, а мы тестируем каждый маршрут. У нас даже есть фирменная наклейка «Проверено».

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

«Мы не представлены в системе IOS, а это лишает нас значительного куска целевой аудитории»

Сейчас в приложении 80 протестированных маршрутов, а всего в базе — около 320. Наша задача объездить все остальные, но самим это сделать нереально, поэтому мы и подумали, что люди могли бы нам помочь. Тут еще открывается проблема того, что мы не представлены в системе IOS, а это лишает нас значительного куска целевой аудитории.

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

Однажды мы вышли на блогеров, которые делают контент для молодых мам. Реклама сработала круто, мы нащупали нужный сегмент, но выяснилось, что у большинства — айфоны. Они просто не могли пользоваться нашим приложением.

Мы уже нашли нужного разработчика — Алексея, но пока процесс идет медленно. Очень надеюсь, что релиз бета-версии будет этим летом.

Самое сложное в работе тимлида такого проекта — мотивировать людей работать без зарплаты.

Сейчас в команде 10 человек и за 2 года не ушел ни один. Иногда действительно опускаются руки, когда опытный коллега начинает критиковать, а ты все это слышал 20 раз и вроде уже давно себе ответил, что «у нас иначе», но все равно невольно думаешь: «А может мы не такие уж и особенные?».

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

В тяжелые моменты всегда помогает ощущение того, что за тобой стоит целая команда. Когда над делом в свободное время работает 10 человек на протяжении 2 лет, не получая за это ни копейки, да еще и с удовольствием и креативом, разве это не стоящий проект?

«За 2 года ребята не получили ни копейки, но продолжают работать». Как аспирантка БГУ создает агрегатор экотроп Беларуси несмотря на трудности

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Теги: Минск
 
 
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