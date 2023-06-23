О чем пишут мировые СМИ: обнаружение «Титана» и рекордная жара в Пекине

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обломки пропавшего батискафа «Титан» нашли в 1600 футах (487 метрах) от корпуса «Титаника». Контр-адмирал Береговой службы США Джон Мозер заявил, что причиной гибели аппарата стал «катастрофический взрыв», сообщает CNN . Все пятеро людей, находившихся на борту, признаны погибшими. Режиссер Джеймс Кэмерон, который совершил около 30 погружений к затонувшему кораблю, заявил, что истории «Титана» и «Титаника» имеют определенное сходство. Капитанов обоих кораблей предупреждали об опасности, и оба пренебрегли этим. «Вот наглядный пример того, как сегодня люди не запомнили урок «Титаника» – ребята из OceanGate этого не сделали», – подчеркнул режиссер.

В Пекине зафиксировали самый жаркий июньский день за все время наблюдений. В четверг, 22 июня, термометры на метеостанции Наньцзяо достигли отметки в 41,1 градус Цельсия, сообщает The Guardian . В пятницу, 23 июня, уровень погодной опасности в связи с жарой в Пекине был повышен до максимального «красного» уровня. Экстремально высокие температуры также зарегистрировали 17 метеостанций по всей стране. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоды не изменится; местных жителей призвали ограничить пребывание под открытым небом.

Пожарные Астаны спасли олененка. Животное обнаружили при тушении камыша и сухостоя около озера Талдыколь, сообщает «Казахстанская правда» . Олененок сильно ослабел и прятался в зарослях камыша. Спасатели напоили и накормили его, а затем передали работникам Акмолинской областной территориальной инспекции лесхоза. Видео со спасением олененка выложили в социальные сети, где оно привлекло большое внимание пользователей.

В Кыргызстане пройдет гонка международного проекта MadWay Rally. Она начнется 24 июня и завершится 1 июля, сообщает 24.kg . Маршрут длиной 2500 км пройдет по горам Тянь-Шаня. В гонке примут участие более 20 автомобилей, мотоциклов и багги. Ранее гонки проекта были организованы в Монголии, на Байкале и Алтае, но заезд в Кыргызстане, по словам организаторов, станет самым сложным – участников ждут горные перевалы высотой до 4000 метров, серпантины, перепады температуры. Конечной точкой заезда станет Чолпон-Ата.