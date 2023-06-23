О чем пишут мировые СМИ: обнаружение «Титана» и рекордная жара в Пекине

Обломки пропавшего батискафа «Титан» нашли в 1600 футах (487 метрах) от корпуса «Титаника». Контр-адмирал Береговой службы США Джон Мозер заявил, что причиной гибели аппарата стал «катастрофический взрыв», сообщает CNN. Все пятеро людей, находившихся на борту, признаны погибшими. Режиссер Джеймс Кэмерон, который совершил около 30 погружений к затонувшему кораблю, заявил, что истории «Титана» и «Титаника» имеют определенное сходство. Капитанов обоих кораблей предупреждали об опасности, и оба пренебрегли этим. «Вот наглядный пример того, как сегодня люди не запомнили урок «Титаника» – ребята из OceanGate этого не сделали», – подчеркнул режиссер.
В Пекине зафиксировали самый жаркий июньский день за все время наблюдений. В четверг, 22 июня, термометры на метеостанции Наньцзяо достигли отметки в 41,1 градус Цельсия, сообщает The Guardian. В пятницу, 23 июня, уровень погодной опасности в связи с жарой в Пекине был повышен до максимального «красного» уровня. Экстремально высокие температуры также зарегистрировали 17 метеостанций по всей стране. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоды не изменится; местных жителей призвали ограничить пребывание под открытым небом.
Пожарные Астаны спасли олененка. Животное обнаружили при тушении камыша и сухостоя около озера Талдыколь, сообщает «Казахстанская правда». Олененок сильно ослабел и прятался в зарослях камыша. Спасатели напоили и накормили его, а затем передали работникам Акмолинской областной территориальной инспекции лесхоза. Видео со спасением олененка выложили в социальные сети, где оно привлекло большое внимание пользователей.
В Кыргызстане пройдет гонка международного проекта MadWay Rally. Она начнется 24 июня и завершится 1 июля, сообщает 24.kg. Маршрут длиной 2500 км пройдет по горам Тянь-Шаня. В гонке примут участие более 20 автомобилей, мотоциклов и багги. Ранее гонки проекта были организованы в Монголии, на Байкале и Алтае, но заезд в Кыргызстане, по словам организаторов, станет самым сложным – участников ждут горные перевалы высотой до 4000 метров, серпантины, перепады температуры. Конечной точкой заезда станет Чолпон-Ата.
В Минске к 2024 году планируют обновить парк трамваев. В городе появятся новые низкопольные модели, построенные холдингом ВКМ (новое название «Белкоммунмаша»), сообщает «Беларусь сегодня». До конца 2023 года будет внесен аванс на приобретение техники, а сроки выполнения заказа зависят от загрузки производства предприятия. Также стало известно, что в Минске откроют три новых станции метро Зеленолужской линии. Поставщиком вагонов станет российская компания.