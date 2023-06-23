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В «Масюковщине» почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
23.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси
Цветы к монументу возложили президент Национального олимпийского комитета республики Виктор Лукашенко, а также сотрудники ведомства.
Мемориальный комплекс «Масюковщина» расположен на окраине столицы. В годы немецко-фашистской оккупации в лагере погибли более 80 тысяч человек. Всего в Беларуси было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто.
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Цветы к монументу возложили президент Национального олимпийского комитета республики Виктор Лукашенко, а также сотрудники ведомства.
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