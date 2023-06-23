В «Масюковщине» почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в «Масюковщине». Этот мемориальный комплекс – особое место для жителей республики. Там находится массовое захоронение заключенных лагеря для военнопленных.

Цветы к монументу возложили президент Национального олимпийского комитета республики Виктор Лукашенко, а также сотрудники ведомства.

«Необходимо извлекать уроки из истории. Прежде всего важно чтить память павших, благодаря которым мы можем спокойно жить, растить детей, творить и созидать. Всем нам это большой урок, особенно в нынешнее время, чтобы эта трагедия не повторилась», – сказал Виктор Лукашенко.

Мемориальный комплекс «Масюковщина» расположен на окраине столицы. В годы немецко-фашистской оккупации в лагере погибли более 80 тысяч человек. Всего в Беларуси было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто.