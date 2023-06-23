Митинг-реквием ко Дню памяти жертв Великой Отечественной войны провели в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наталия Федосенко/ТАСС

В Минске прошел митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Вспомнить о подвигах героев и поклониться погибшим пришли депутаты, представители министерств, городские власти и неравнодушные белорусы – всего около четырех тысяч человек, сообщает «МИР 24».



Митинг-реквием прошел на месте бывшего концлагеря «Тростенец» – самой крупной фабрики смерти на территории страны. По данным национального архива Беларуси, во время Великой Отечественной здесь были уничтожены 206 тысяч человек разного возраста и национальности. Всего же за годы войны погиб каждый третий житель республики.