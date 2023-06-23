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Митинг-реквием ко Дню памяти жертв Великой Отечественной войны провели в Минске

23.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Митинг-реквием ко Дню памяти жертв Великой Отечественной войны провели в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Наталия Федосенко/ТАСС

В Минске прошел митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Вспомнить о подвигах героев и поклониться погибшим пришли депутаты, представители министерств, городские власти и неравнодушные белорусы – всего около четырех тысяч человек, сообщает «МИР 24».

Митинг-реквием прошел на месте бывшего концлагеря «Тростенец» – самой крупной фабрики смерти на территории страны. По данным национального архива Беларуси, во время Великой Отечественной здесь были уничтожены 206 тысяч человек разного возраста и национальности. Всего же за годы войны погиб каждый третий житель республики.

«Беларусь первой приняла удар в Великой Отечественной войне. И это трагическая дата, она по сути разделила нашу историю на до и после. Эта дата стала символом мужества и героизма наших людей. Безусловно, это дата памяти по героям того времени, по миллионам погибших и по миллионам просто сломленных судеб», – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

«Мы должны помнить подвиги нашего народа. Я считаю, что все присутствующие тут разделяют мои чувства. Мы все гордимся своими родственниками, чтим их память», – сказал курсант университета гражданской защиты Андрей Шпиленко.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли по всей стране.



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Теги: Минск
 
 
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Мероприятие прошло на месте бывшего концлагеря «Тростенец» – самой крупной фабрики смерти на территории страны. В нем приняли участие около четырех тысяч...
 
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