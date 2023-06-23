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Митинг-реквием ко Дню памяти жертв Великой Отечественной войны провели в Минске
23.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Наталия Федосенко/ТАСС
В Минске прошел митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Вспомнить о подвигах героев и поклониться погибшим пришли депутаты, представители министерств, городские власти и неравнодушные белорусы – всего около четырех тысяч человек, сообщает «МИР 24».
«Мы должны помнить подвиги нашего народа. Я считаю, что все присутствующие тут разделяют мои чувства. Мы все гордимся своими родственниками, чтим их память», – сказал курсант университета гражданской защиты Андрей Шпиленко.
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