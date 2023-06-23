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Погода в СНГ: в Казахстане возрос риск природных пожаров, зной высушил почву в Беларуси

23.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане возрос риск природных пожаров, зной высушил почву в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Атмосферный фронт надвигается на Москву. Он принесет град, сильный дождь и грозу. Ветер при этом будет порывами до 18 метров в секунду. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Дожди в Казахстане не собираются отступать. На севере страны еще и ветер – до 15 метров в секунду. А в Алматы и Шымкенте жарко, переменная облачность, плюс 33. Солнце будет светить весь день только на востоке, и там пожароопасно. Есть риск возгорания сухой травы. Экстренные службы находятся в постоянно готовности и проводят учения. По легенде одного из них, на теплоходе произошло короткое замыкание, огонь стал быстро распространяться, и экипаж вызвал на помощь наземные службы. Людей эвакуировали, а теплоход прибило к берегу, и от него загорелся сухостой. Пожар быстро ликвидировали.

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Беларусь

До плюс 30 на юге, а в столице всего на пару градусов прохладнее. Осадки и грозу прогнозируют только в Бресте. Остальная территория Беларуси спасается от жары.
По данным Белгидромета, верхний слой почвы сухой на большей части республики. Это затрудняет уход за посевами. Однако такая погода хорошо влияет на заготовку кормов и уборку сена.

Кыргызстан

После атаки ливней в Кыргызстан вернулось спокойное лето. Теплее всего сейчас на севере, юге и юго-западе страны – плюс 36. Там, в горах Джалал-Абадской области, находится самое мистическое озеро Кыргызстана – Кара-Токой («Черный лес»). Вода в нем холодная даже летом. Над поверхностью можно увидеть верхушки тянь-шаньских елей, которые растут на дне водоема. Туристы приезжают на озеро не только ради красивых фотографий. Водоем находится в живописной долине, вокруг почти девственная природа и чистый воздух.



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Теги: Брест
 
 
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О погоде в городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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