Погода в СНГ: в Казахстане возрос риск природных пожаров, зной высушил почву в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Атмосферный фронт надвигается на Москву . Он принесет град, сильный дождь и грозу. Ветер при этом будет порывами до 18 метров в секунду. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Дожди в Казахстане не собираются отступать. На севере страны еще и ветер – до 15 метров в секунду. А в Алматы и Шымкенте жарко, переменная облачность, плюс 33. Солнце будет светить весь день только на востоке, и там пожароопасно. Есть риск возгорания сухой травы. Экстренные службы находятся в постоянно готовности и проводят учения. По легенде одного из них, на теплоходе произошло короткое замыкание, огонь стал быстро распространяться, и экипаж вызвал на помощь наземные службы. Людей эвакуировали, а теплоход прибило к берегу, и от него загорелся сухостой. Пожар быстро ликвидировали.

Как пережить жару и не сойти с ума

Топ-10 лайфхаков