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Лукашенко наградил выпускников и преподавателей вузов

23.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко наградил выпускников и преподавателей вузов
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил выпускников и преподавателей вузов. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, передает «МИР 24».

«Вы завершили учебу и начинаете трудовой путь в Год мира и созидания. Пусть и будущее ваше будет таким: мирным и созидательным! Глядя на вас, целеустремленных, ярких, красивых, молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше. Верю, что вы сделаете для этого все», – сказал белорусский лидер.

Награды из рук главы государства получили два десятка человек. Они стали лучшими в учебе, научной деятельности, спорте, творчестве. Александр Лукашенко отметил, что выпускники опережают время и делят минуту славы с профессионалами высокого уровня. Для награжденных провели экскурсию по Дворцу Независимости.



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На церемонию во дворец Независимости были приглашены два десятка человек. Они стали лучшими в учебе, научной деятельности, спорте, творчестве.
 
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