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Лукашенко наградил выпускников и преподавателей вузов
23.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил выпускников и преподавателей вузов. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, передает «МИР 24».
Награды из рук главы государства получили два десятка человек. Они стали лучшими в учебе, научной деятельности, спорте, творчестве. Александр Лукашенко отметил, что выпускники опережают время и делят минуту славы с профессионалами высокого уровня. Для награжденных провели экскурсию по Дворцу Независимости.
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На церемонию во дворец Независимости были приглашены два десятка человек. Они стали лучшими в учебе, научной деятельности, спорте, творчестве.
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