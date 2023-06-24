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«Народная зарядка» в Беларуси: депутаты, звезды спорта и студенты сдали нормы ГТО
24.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На олимпийском стадионе «Динамо» в Минске прошла «Народная зарядка». Поучаствовать в забеге и сдать нормативы пришли тысячи белорусов. Среди них депутаты, представители общественных организаций, именитые спортсмены, молодежь.
У каждого олимпийский настрой. Зарядку делают все независимо от возраста или статуса. Опытные спортсмены поддерживают любителей, а новичкам подсказывают эффективные тактики работы. Попробовать себя предложили в нескольких дисциплинах, среди которых бег на 30 метров, отжимания, поднятие туловища из положения лежа.
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«Важно сейчас оторвать внимание молодых людей от гаджетов, телефонов, компьютеров, ноутбуков. Здесь в солнечную погоду мы вместе можем развиваться сами и развивать нашу страну», – сказал первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.
«Народная зарядка» прошла во всех областных центрах страны и приурочена к началу II Игр стран СНГ.
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Попробовать себя предложили в нескольких дисциплинах, среди которых бег на 30 метров, отжимания, поднятие туловища из положения лежа.
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