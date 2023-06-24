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«Поезд памяти» прибыл в белорусский Гродно

24.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: МТРК «МИР»

«Поезд Памяти», пассажирами которого стали 200 школьников из Беларуси, России, Кыргызстана и Армении, прибыл в Гродно. Город над Неманом стал второй точкой маршрута масштабного проекта Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».

В дороге школьники проведут две недели, проедут больше девяти тысяч километров и побывают в 15 городах Союзного государства – от Бреста до Великого Новгорода. Во время путешествия участники посетят места бывших сражений, исторические мемориалы и музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Это возможность не только чтить общую историю, но и сближаться культурами.

«Важно, чтобы вокруг проекта объединилось как можно больше молодежи. Это путешествие останется в памяти. И они после возвращения домой будут проводниками той информации, которую получили: как живут люди в разных городах Беларуси и России, чем занимаются, чем гордятся», – рассказал председатель Гродненского областного объединения профсоюзов, куратор проекта «Поезд Памяти» Виктор Лискович.

«Cмерти я не боюсь, но не хочу ее»

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«Все очень хорошо сдружились, уже не чувствуется государственных границ. Не различаем, кто тут из Беларуси, из России, из Армении. Мы все хотим увидеть те города, те события, которые были во время Великой Отечественной войны, почтить то, что чтили наши прадеды. Понять, как все это было, и узнать истину, как все происходило», – отметил участник «Поезда Памяти» из России Аким Кислинский.

Завершится проект 3 июля, в День независимости Беларуси.




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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Пассажирами поезда стали 200 школьников из Беларуси, России, Кыргызстана и Армении.
 
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