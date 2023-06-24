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«Поезд памяти» прибыл в белорусский Гродно
24.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusГродно" height="100%" width="670">
«Поезд Памяти», пассажирами которого стали 200 школьников из Беларуси, России, Кыргызстана и Армении, прибыл в Гродно. Город над Неманом стал второй точкой маршрута масштабного проекта Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».
В дороге школьники проведут две недели, проедут больше девяти тысяч километров и побывают в 15 городах Союзного государства – от Бреста до Великого Новгорода. Во время путешествия участники посетят места бывших сражений, исторические мемориалы и музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Это возможность не только чтить общую историю, но и сближаться культурами.
Завершится проект 3 июля, в День независимости Беларуси.
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Пассажирами поезда стали 200 школьников из Беларуси, России, Кыргызстана и Армении.
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