«Поезд памяти» прибыл в белорусский Гродно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Поезд Памяти», пассажирами которого стали 200 школьников из Беларуси, России, Кыргызстана и Армении, прибыл в Гродно. Город над Неманом стал второй точкой маршрута масштабного проекта Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».

В дороге школьники проведут две недели, проедут больше девяти тысяч километров и побывают в 15 городах Союзного государства – от Бреста до Великого Новгорода. Во время путешествия участники посетят места бывших сражений, исторические мемориалы и музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Это возможность не только чтить общую историю, но и сближаться культурами.

«Важно, чтобы вокруг проекта объединилось как можно больше молодежи. Это путешествие останется в памяти. И они после возвращения домой будут проводниками той информации, которую получили: как живут люди в разных городах Беларуси и России, чем занимаются, чем гордятся», – рассказал председатель Гродненского областного объединения профсоюзов, куратор проекта «Поезд Памяти» Виктор Лискович.