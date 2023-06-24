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Лукашенко дал напутствия выпускникам вузов: Наступает ваше время создавать историю родной Беларуси

24.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко дал напутствия выпускникам вузов: Наступает ваше время создавать историю родной Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Мирного и созидательного будущего пожелал Александр Лукашенко выпускникам вузов. Во Дворце Независимости президент Беларуси наградил лучших из них, передает «МИР 24».

«Глядя на вас, целеустремленных, ярких, красивых, молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше. Верю, что вы сделаете для этого все. Вы – самое важное, что есть в нашей жизни, жизни старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны – своей страны. Пусть все у вас получится», – заявил президент.

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Какой будет школа будущего?
Среди награжденных – ученые, спортсмены, активисты. Александр Лукашенко пожелал выпускникам счастья и подчеркнул, что в их возрасте все под силу.

«Пишу дипломную работу по аддитивным технологиям, то есть по 3D-печати и ее применении в медицине, фармации. Достаточно новое направление, которое до этого сильно не изучалось. Всегда хочется, чтобы твоя деятельность была достоянием народа, чтобы действительно это ушло в массы», – сказала студентка Витебского государственного Ордена Дружбы народов медицинского университета Анна Ефремова.

Награды получили и преподаватели. Александр Лукашенко отметил, что без них, а также школьных учителей не было бы ни этой церемонии, ни чувства уверенности в завтрашнем дне.



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Церемония прошла во Дворце Независимости. Президент Беларуси пожелал выпускникам мирного и созидательного будущего.
 
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