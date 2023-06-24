Лукашенко дал напутствия выпускникам вузов: Наступает ваше время создавать историю родной Беларуси

«Глядя на вас, целеустремленных, ярких, красивых, молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше. Верю, что вы сделаете для этого все. Вы – самое важное, что есть в нашей жизни, жизни старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны – своей страны. Пусть все у вас получится», – заявил президент.
Вход на урок по Face ID, журналы без оценок и учеба не ради аттестата
Среди награжденных – ученые, спортсмены, активисты. Александр Лукашенко пожелал выпускникам счастья и подчеркнул, что в их возрасте все под силу.
«Пишу дипломную работу по аддитивным технологиям, то есть по 3D-печати и ее применении в медицине, фармации. Достаточно новое направление, которое до этого сильно не изучалось. Всегда хочется, чтобы твоя деятельность была достоянием народа, чтобы действительно это ушло в массы», – сказала студентка Витебского государственного Ордена Дружбы народов медицинского университета Анна Ефремова.
Награды получили и преподаватели. Александр Лукашенко отметил, что без них, а также школьных учителей не было бы ни этой церемонии, ни чувства уверенности в завтрашнем дне.