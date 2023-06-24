Лукашенко дал напутствия выпускникам вузов: Наступает ваше время создавать историю родной Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мирного и созидательного будущего пожелал Александр Лукашенко выпускникам вузов . Во Дворце Независимости президент Беларуси наградил лучших из них, передает «МИР 24».



«Глядя на вас, целеустремленных, ярких, красивых, молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше. Верю, что вы сделаете для этого все. Вы – самое важное, что есть в нашей жизни, жизни старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны – своей страны. Пусть все у вас получится», – заявил президент.

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Какой будет школа будущего?