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Путин провел телефонные разговоры с Лукашенко, Мирзиеевым и Токаевым

24.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Президент проинформировал своих собеседников о ситуации», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Ранее посольство Беларуси попросило белорусов, находящихся в России, соблюдать спокойствие, не поддаваться на информационные вбросы и пользоваться только официальными источниками информации.



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Президент России проинформировал своих собеседников о ситуации в стране.
 
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