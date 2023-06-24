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Путин провел телефонные разговоры с Лукашенко, Мирзиеевым и Токаевым
24.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Президент проинформировал своих собеседников о ситуации», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Президент России проинформировал своих собеседников о ситуации в стране.
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