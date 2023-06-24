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Спасатели из России, Казахстана и Беларуси приняли участие в чемпионате по многоборью

24.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спасатели из России, Казахстана и Беларуси приняли участие в чемпионате по многоборью
 МТРК «Мир»

Под Минском завершился открытый чемпионат для спасателей из Беларуси, России и Казахстана. Многоборье длилось восемь дней. Кто показал лучший результат, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

По легенде, самолет совершил аварийную посадку на воду. Действовать нужно оперативно и слаженно. По регламенту, пассажиры должны покинуть судно в течение 90 секунд.

А на этом мосту пострадал монтажник. Задача – эвакуировать его в лодку с высоты. Работают и альпинисты, и водолазы.

«Первый этап у нас был – разрушенный мост. Я был пострадавшим. Очень было страшно, конечно, но команда справилась с заданием. Одни из лучших показали результат. Легко никогда не было, но всегда справлялись. На то мы и служба секундной готовности», – рассказал участник команды Гомельского областного управления МЧС Беларуси Владислав Цыганков.

Каждый день соревнований сделали тематическим. В экосистеме помогали зависшему на деревьях парашютисту, искали пострадавших в русле реки, переправляли людей по веревкам. Для белорусских спасателей ландшафт был привычным. А соперники из Казахстана боролись с «эффектом неожиданности».

«Соревнования отличаются, потому что у нас больше водолазные соревнования, а здесь плавательные. У нас скалы, здесь здания. Испытания для моих ребят сложные – это плавание и без дыхательных аппаратов под водой доставать пострадавших», – отметил руководитель спасательного отделения республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана Ерлан Маркабаев.

В воздухе спасали крановщика. По легенде, произошло землетрясение. Человек застрял на высоте. Добраться туда можно только по натянутым веревкам. Для помощи другим пострадавшим спасатели переправляли бочки с топливом.

«Испытания максимально приближены к реальным. Даже, наверное, в реальности не всегда такое встречается, то что мы отрабатываем на данных соревнованиях», – сказал начальник подразделения северокавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Алехин.

Всего на многоборье приехали 11 команд. Среди них – три отряда спецназначения из России, Казахстана и белорусский «Зубр». Они работали на завалах после землетрясения в Турции.

«Наши спасатели шагнули вперед очень сильно. Мы прибавили в оборудовании, профессионализме, силовой выносливости. Ведь эти соревнования проверяют не только силу и волю к победе, но и психологический климат в той же команде», – заявил главный судья чемпионата Беларуси по многоборью спасателей Сергей Новик.

Также спасатели соревновались в физподготовке. Тестом на выносливость стала кросс-эстафета, на силу – упражнения на перекладине.



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Испытания максимально приближены к реальным. Тестом на выносливость стала кросс-эстафета, на силу – упражнения на перекладине.
 
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