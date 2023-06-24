Спасатели из России, Казахстана и Беларуси приняли участие в чемпионате по многоборью

«Соревнования отличаются, потому что у нас больше водолазные соревнования, а здесь плавательные. У нас скалы, здесь здания. Испытания для моих ребят сложные – это плавание и без дыхательных аппаратов под водой доставать пострадавших», – отметил руководитель спасательного отделения республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана Ерлан Маркабаев.

В воздухе спасали крановщика. По легенде, произошло землетрясение. Человек застрял на высоте. Добраться туда можно только по натянутым веревкам. Для помощи другим пострадавшим спасатели переправляли бочки с топливом.

«Испытания максимально приближены к реальным. Даже, наверное, в реальности не всегда такое встречается, то что мы отрабатываем на данных соревнованиях», – сказал начальник подразделения северокавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Алехин.

Всего на многоборье приехали 11 команд. Среди них – три отряда спецназначения из России, Казахстана и белорусский «Зубр». Они работали на завалах после землетрясения в Турции.

«Наши спасатели шагнули вперед очень сильно. Мы прибавили в оборудовании, профессионализме, силовой выносливости. Ведь эти соревнования проверяют не только силу и волю к победе, но и психологический климат в той же команде», – заявил главный судья чемпионата Беларуси по многоборью спасателей Сергей Новик.