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Республиканский бал выпускников вузов в Беларуси впервые прошел под открытым небом
24.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске чествовали отличников вузов, тех, для кого учеба больше, чем получение диплома. Республиканский бал выпускников собрал пять тысяч человек со всей Беларуси, лучших из лучших в творчестве, спорте, получении знаний. Их поздравил президент страны Александр Лукашенко, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Позади сложные сессии и государственные экзамены – можно расслабиться, потанцевать и обязательно сделать фото на память: этот вечер должен запомниться.
«Это было сложно, интересно. И химфак меня закалил. Я могу решать сложные задачи до двух часов ночи и не терять работоспособности», – сказал выпускник Белорусского государственного университета Андрей Ломов.
Праздник в этом году впервые прошел под открытым небом на площадке у Дворца спорта. С погодой повезло: жара к вечеру спала, а на небе не было ни облачка.
Александр Лукашенко призвал молодежь ценить и беречь свою страну и отметил, что каждый может внести вклад в историю Беларуси.
«С завтрашнего дня в ваших руках, у каждого молодого выпускника, молодого человека будет частичка нашей Родины. А вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. Еще раз повторяю: при любых обстоятельствах (вы видите, умные люди, что творится в мире) берегите свое, никому не отдавайте его, приумножайте его. Как бы ни было сложно и трудно, берегите. Потеряете – потом не найдете, не восполните, не вернете», – напутствовал президент.
Белорусский лидер пожелал выпускникам упорно идти к своим высоким и благородным целям, стремиться к успеху и не терять времени.
Кульминация праздника – водно-огненное шоу на акватории Свислочи. Главным образом стала жар-птица, которая исполняет желания и мечты. Согласно легенде, за ее пером люди отправлялись в путешествие на кораблях с алыми парусами, но все сбывалось только у тех, кто и сам прикладывал много усилий и никогда не отказывался от мечты.
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На мероприятии собрались пять тысяч человек со всей страны, лучшие из лучших в творчестве, спорте, получении знаний.
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