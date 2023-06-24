Республиканский бал выпускников вузов в Беларуси впервые прошел под открытым небом

«Это было сложно, интересно. И химфак меня закалил. Я могу решать сложные задачи до двух часов ночи и не терять работоспособности», – сказал выпускник Белорусского государственного университета Андрей Ломов.

Праздник в этом году впервые прошел под открытым небом на площадке у Дворца спорта. С погодой повезло: жара к вечеру спала, а на небе не было ни облачка.

«Это последний раз, когда можно почувствовать себя студентом и отпраздновать вместе с остальными такое событие. На самом деле чувствуется, как будто последний звонок немножко», – сказала выпускница Академии управления при президенте Республики Беларусь Лолита Блащинская.

Александр Лукашенко призвал молодежь ценить и беречь свою страну и отметил, что каждый может внести вклад в историю Беларуси.

«С завтрашнего дня в ваших руках, у каждого молодого выпускника, молодого человека будет частичка нашей Родины. А вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. Еще раз повторяю: при любых обстоятельствах (вы видите, умные люди, что творится в мире) берегите свое, никому не отдавайте его, приумножайте его. Как бы ни было сложно и трудно, берегите. Потеряете – потом не найдете, не восполните, не вернете», – напутствовал президент.

Белорусский лидер пожелал выпускникам упорно идти к своим высоким и благородным целям, стремиться к успеху и не терять времени.

«Делайте сегодня то, что вы должны сделать. Завтра вы это не сделаете, потому что будут новые проблемы, новые заботы – вас захлестнет жизнь, бурная, бешеная, порой ошалевшая жизнь. И мы ее проживаем вместе с вами, порой не понимая, что происходит. Поэтому надо делать все вовремя. Запомните – это главное», – подчеркнул Лукашенко.

Кульминация праздника – водно-огненное шоу на акватории Свислочи. Главным образом стала жар-птица, которая исполняет желания и мечты. Согласно легенде, за ее пером люди отправлялись в путешествие на кораблях с алыми парусами, но все сбывалось только у тех, кто и сам прикладывал много усилий и никогда не отказывался от мечты.



Водная феерия завершилась красочным фейерверком, а после праздник продолжился до полуночи.