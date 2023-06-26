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8 причин купить Hyundai Palisade

26.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

8 мест, современные и производительные двигатели, полный привод и премиальные опции: это Hyundai Palisade за 199 900 рублей.

8 причин купить Hyundai Palisade

1. Аналогов на рынке просто нет. Hyundai Palisade вмещает 8 пассажиров, больше, чем стандартный минивэн! При этом дорожный просвет 203 мм и «умный» полный привод. Сложно придумать более универсальную машину.

2. 8 пассажиров находятся в абсолютном комфорте. У передних сидений есть вентиляция и подогрев. Задние сиденья — с подогревом. А проход на третий ряд очень удобен.

8 причин купить Hyundai Palisade

3. «Современный премиум». Так называют Hyundai Palisade создатели, и они правы. Система экстренного торможения, система слежения за полосой и многие другие опции доступны владельцу Hyundai Palisade. Например, дверь не откроется изнутри — если сбоку едет другой автомобиль.

4. Отдельно расскажем, что при включении указателя поворота на зеркале включается камера — и она выводит картинку на панель приборов, показывая, что происходит в мертвой зоне. Все ради безопасности семьи!

8 причин купить Hyundai Palisade

5. Базовым является 3.5-литровый бензиновый мотор 249 л. с и 8,1 секунды 0−100. При этом трассовый расход — всего 8.1 л/100 км. Так же в наличии 2.2-литровый турбодизель. 199 л.с. — всего 6.2 л/100 км в загородном цикле!

6. Цены на «современный премиум» невысоки: 199 900 рублей стоит бензиновая версия, 209 900 дизельная.

7. Аудиосистема Harman Kardon: 12 динамиков, активный усилитель. Стильные 20-дюймовые диски и full-led оптика — и все это в базовой комплектации!

8. Hyundai Palisade доступен в лизинг и кредит, старый автомобиль можно сдать в зачет. Возможно все, любые варианты — у каждого дилера Hyundai по всей стране.

8 причин купить Hyundai Palisade

Единый номер автоцентров Hyundai по Беларуси
(А1, МТС, Life) +375 44 762 70 07

Официальный импортер автомобилей
HYUNDAI в Республике Беларусь
ООО «Хёндэ АвтоГрад»

Автосалон «Хёндэ Центр Минск»
Адрес: г. Минск, ул. Хмаринская, 8, Цна, МКАД
hyundai.by

 
Теги: Минск
 
 
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8 мест, современные и производительные двигатели, полный привод и премиальные опции: это Hyundai Palisade за 199 900 рублей.
 
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