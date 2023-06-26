8 причин купить Hyundai Palisade

Источник материала: ProBusiness

8 мест, современные и производительные двигатели, полный привод и премиальные опции: это Hyundai Palisade за 199 900 рублей.





1. Аналогов на рынке просто нет. Hyundai Palisade вмещает 8 пассажиров, больше, чем стандартный минивэн! При этом дорожный просвет 203 мм и «умный» полный привод. Сложно придумать более универсальную машину.

2. 8 пассажиров находятся в абсолютном комфорте. У передних сидений есть вентиляция и подогрев. Задние сиденья — с подогревом. А проход на третий ряд очень удобен.





3. «Современный премиум». Так называют Hyundai Palisade создатели, и они правы. Система экстренного торможения, система слежения за полосой и многие другие опции доступны владельцу Hyundai Palisade . Например, дверь не откроется изнутри — если сбоку едет другой автомобиль.

4. Отдельно расскажем, что при включении указателя поворота на зеркале включается камера — и она выводит картинку на панель приборов, показывая, что происходит в мертвой зоне. Все ради безопасности семьи!





5. Базовым является 3.5-литровый бензиновый мотор 249 л. с и 8,1 секунды 0−100. При этом трассовый расход — всего 8.1 л/100 км. Так же в наличии 2.2-литровый турбодизель. 199 л.с. — всего 6.2 л/100 км в загородном цикле!

6. Цены на «современный премиум» невысоки: 199 900 рублей стоит бензиновая версия, 209 900 дизельная.

7. Аудиосистема Harman Kardon: 12 динамиков, активный усилитель. Стильные 20-дюймовые диски и full-led оптика — и все это в базовой комплектации!

8. Hyundai Palisade доступен в лизинг и кредит, старый автомобиль можно сдать в зачет. Возможно все, любые варианты — у каждого дилера Hyundai по всей стране.





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