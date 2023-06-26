О чем пишут мировые СМИ: выборы в Греции и расследование гибели «Титана»

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал «немедленно приступить» к реализации своей программы реформ после того, как одержал победу на выборах. После подсчета более 96% бюллетеней его партия «Новая демократия» набрала 40,5% голосов, что позволит Мицотакису контролировать 158 мест в 300-местном парламенте, сообщает The Guardian. Будущие реформы коснутся государственного сектора, судебной системы, здравоохранения и образования. Премьер пообещал повысить заработную плату, увеличить МРОТ до 950 евро, снизить налоги, реструктурировать систему общественного здравоохранения и улучшить инфраструктуру по всей стране.
В Атлантическом океане идут поиски обломков батискафа «Титан». Дно обследуют с помощью робота, сообщает CNN. Береговая охрана США созвала Следственную комиссию морской пехоты для расследования причин гибели аппарата. Следователи планируют изучить голосовые записи и данные с корабля-носителя, на борту которого находился «Титан». Цель расследования – установить, что стало причиной взрыва батискафа и когда он произошел. В случае необходимости будут вынесены рекомендации «о применении гражданских или уголовных санкций».
В Астане прошел велопробег в честь 25-летия города. В нем приняли участие более 400 человек, сообщает «Казахстанская правда». Участники преодолели 25 дистанций на территории «Зеленого пояса» под Астаной. К соревнованиям допускались спортсмены любого возраста и уровня подготовки, единственное условие – наличие велосипеда. Главная цель – не спортивные достижения, а пропаганда здорового образа жизни и привлечение горожан к занятиям физкультурой.
В Центре экологического образования и реабилитации диких животных «Суулуу-Терек» в Кыргызстане спасли рысь. Животное прошло лечение и было выпущено на волю, сообщает 24.kg. Рысь поймали в начале года жители села Кара-Мойнок Нарынской области. Она была сильно истощена и пришли к человеческому жилью в поисках пищи. Когда здоровье рыси улучшилось, специалисты начали подготовку к ее возвращению в естественную среду обитания. После завершения реабилитации ее выпустили на территории природного заповедника.
По городам Беларуси отправился «Правовой экспресс». Рейс проследует по маршруту Минск-Витебск-Гомель-Могилев-Гродно-Брест-Минск, сообщает БелТА. В каждом из областных центров можно будет получить консультацию нотариуса. Организаторы отметили, что если акции будет пользоваться популярностью, список услуг могут расширить. В ней будет принимать участие не только нотариат, но также представители адвокатского сообщества, судейского корпуса, прокуратуры. На вокзале в Витебске акция пройдет 26 июня, в Гомеле – 27 июня, в Могилеве – 28 июня, в Гродно – 29 июня, в Бресте – 30 июня.