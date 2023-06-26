«Клиентский поток увеличился на 20% всего за 15 дней». Как сервис таргетированных СМС-рассылок помог предприятию улучшить маркетинг

Источник материала: ProBusiness



Юрий Ленчевский. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

В современных реалиях бизнеса уже сложно однозначно ответить, что важнее: качество услуг или грамотно выстроенный маркетинг?. В РУП «Белтехосмотр» точно знают — чтобы быть востребованным на рынке, нужно развивать оба направления, отталкиваясь от требований современности. «Про бизнес» совместно с компанией МТС пообщался с директором предприятия Юрием Ленчевским о том, как будет меняться процедура прохождения техосмотра для владельцев авто, что нового могут предложить диагностические станции и почему важно не бояться использовать новые инструменты в маркетинге.

— Задача нашего ведомства в первую очередь — осуществление административных процедур. В отношении физлиц — это выдача разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Для юридических лиц, кроме получения разрешений, есть дополнительные процедуры — выдача международных сертификатов технического осмотра (МСТО) и сертификатов ЕКМТ для перевозчиков, которые выезжают в страны ЕС. Также мы проводим проверки автомобилей, перевозящих опасные грузы, и выдаем сертификаты на такие перевозки.

Сегодня в нашей организации работает около 430 человек по всей республике. У нас достаточно специфическая штатная структура. В стране около 230 диагностических станций разных форм собственности, из них 22 принадлежат Белтехосмотру. На своих станциях мы проводим контрольно-диагностические работы под ключ от заезда автомобиля на линию до выдачи разрешения на допуск. На остальных обслуживание проводят другие специалисты, но везде есть наш сотрудник. Станция обеспечивает ему рабочее место, где он осуществляет административные процедуры. Мы вынуждены работать в таком режиме, так как законодательство предусматривает выдачу разрешений по месту прохождения техосмотра. Как только все перейдет в цифровой формат, отпадет необходимость в пребывании наших специалистов на чужих станциях.



Фото: abw.by

Мы активно работаем в направлении цифровизации. Есть соответствующее поручение правительства в течение 2023 года заменить бумажный формат разрешений на цифровой. Каждое разрешение выдается на основании результатов прохождения гостехосмотра. Раньше это была наклейка на лобовое стекло, потом форму изменили и пришли к бумажному формату, но законодательством не предусмотрена обязанность иметь при себе такое разрешение и предъявлять его сотрудникам ГАИ. В результате необходимость бумажных носителей отпала и мы провели соответствующие технические работы, чтобы быть в готовности перейти к цифровому формату.

Раньше информация о результатах контрольно-диагностических работ с диагностических станций передавалась только раз в месяц, что не могло обеспечить оперативность обработки и обмена информацией. В течение 4 лет мы работали над автоматизацией рабочего процесса и добились непрерывной передачи данных от диагностических станций напрямую в нашу систему с их последующим перенаправлением в контролирующие органы. Это позволило вплотную подойти к цифровому формату выдачи разрешений. Сейчас решается вопрос внесения изменений в действующее законодательство.



Юрий Ленчевский. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Каждый год мы выдаем около 1,5 млн разрешений, если речь идет о всех диагностических станциях в стране. Если говорить о наших станциях, то клиентский поток в год примерно 170 тысяч. Кроме техосмотра, мы оказываем автовладельцам другие услуги и постоянно ищем возможности расширения нашей сервисной линейки. Например, в Могилеве построили мойку самообслуживания и поставили зарядную станцию для электроавтомобилей. На других диагностических станциях оказываем услуги по шиномонтажу, сезонному хранению шин, заправке кондиционеров, СТО. Стараемся использовать потенциал нашей инфраструктуры по максимуму, чтобы людям было комфортно приезжать именно на наши станции.

Конечно, чтобы привлекать и удерживать клиентов нужен эффективный маркетинг. Несколько лет назад я ввел в штатную структуру предприятия должности аналитика и маркетолога, которые занимаются нашим продвижением. Я специально нанимал молодых специалистов, чтобы придать нашей работе новый импульс и изменить отношение старших коллег к современности. Мы завели аккаунты в социальных сетях, закупили таргетированную рекламу. Стали снимать профессиональные ролики, в том числе с коптера, для нашего ютуб-канала и тиктока. Нередко за экспертной оценкой к нам обращаются ведущие телеканалы страны, что также улучшает имидж нашего предприятия.



Фото: forsage.by

Еще один канал нашего продвижения — сервисы от компании МТС. Мы уже долгое время сотрудничаем и постоянно ищем разные форматы взаимовыгодного партнерства. Чтобы повысить нашу узнаваемость и информировать людей, специалисты из МТС предложили использовать сервис таргетированных SMS-рассылок .

Я решил, что это хороший инструмент и с его помощью в прошлом году мы провели кампанию по рассылке SMS с охватом 5000 абонентов из числа наиболее релевантной целевой аудитории города Могилева. В сообщении на 70 символов указали, что на нашей диагностической станции обслуживание будет осуществляться по скидочным ценам. Один показ обошелся всего в 18 копеек. В результате продажи на Могилевской станции всего за 15 дней выросли на 20%, поэтому впечатления только положительные. Я вижу в МТС надежного партнера, который идет в ногу со временем и очень ценю их клиентоориентированность.

В ближайших планах — развитие нашей сети диагностических станций. Летом начнется строительство в Гомеле — это последний областной центр, где мы не были представлены. Также планируется реконструкция некоторых станций в регионах. Как я говорил ранее, очень хотим расширить собственную продуктовую линию, поэтому будем использовать потенциал имеющейся инфраструктуры по максимуму. Кроме того, активно работаем в части расширения перечня оказываемых административных процедур, чтобы охватывать все направления, касающиеся грузоперевозок. Но, пожалуй, главная задача — к концу года завершить цифровизацию ведомства. Это достаточно трудоемкий процесс, но мы обязаны идти в ногу со временем, поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом.

Юлия Санько

Ведущий специалист по привлечению ключевых клиентов

— Услуга «Таргетированная SMS в сети оператора» — это относительно новый маркетинговый инструмент, который позволяет бизнесу по максимуму использовать возможности в области Big Data-технологий. Нашим клиентам доступно множество различных метрик для предельно точной сегментации своей целевой аудитории и взаимодействия с практически неограниченным числом абонентов. Этот сервис — отличная возможность информировать целевую аудиторию пользователей о новом продукте или услуге.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Сотрудничество с РУП «Белтехосмотр» началось осенью 2022 года. Тогда необходимо было проинформировать 5000 абонентов об открытии новой диагностической станции в городе Могилеве и скидочных ценах за обслуживание в честь этого события. Для определения наиболее подходящих сегментов целевой аудитории заказчик обозначил 2 критерия: возраст от 22 до 65 и наличие водительского удостоверения. Факт наличия водительского удостоверения наши специалисты могут определить с высокой точностью по ряду косвенных признаков. Запустить информационную кампанию нам удалось всего за сутки, хотя все зависит от охвата и количества задач со стороны заказчика. Сам процесс может занимать от 3-х рабочих дней с момента заключения договора.

В рассылке используются SMS с уникальным альфа-именем клиента. С заказчиком согласовывается критерии выборки (пол, возраст и т.п.) и ее объем. Сообщение направляется напрямую пользователю, который попал под данные критерии и ранее дал согласие на получение рекламы. Есть инструменты для определения конверсии и аналитики. Минимальный объем таргетированной SMS-рассылки в МТС — 5000 абонентских номеров. Стоимость услуги — от 780 рублей с учетом НДС.

Основное преимущество нашего сервиса — широкий и дифференцированный набор метрик для сегментации целевой аудитории, который способствует точному попаданию в нужную аудиторию. Это позволяет не тратить рекламный бюджет впустую. Кроме того, сервис имеет широкую область применения: от малого бизнеса до больших компаний любого сегмента, что делает его универсальным и подходящим любому рынку.