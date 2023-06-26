|
Провал плана «Барбаросса»: как «истинные арийцы» планировали «окончательно решить славянский вопрос»?
26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самый страшный день в общей истории государств СНГ – 22 июня 1941 года. На этой неделе страны Содружества вспоминали начало Великой Отечественной войны. Согласно плану «Барбаросса», через 40 дней после нападения фашистские войска должны были начать штурм Москвы, а полное уничтожение Советского Союза и истребление его народов надо было закончить до конца 41-го. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич выяснила, как «истинные арийцы» планировали «окончательно решить славянский вопрос».
Западная граница Советского Союза в 1941 году проходила по реке Буг. На том берегу Польша, оккупированная немцами с 39 года. Здесь Брестская крепость. С этого направления войска вермахта и начали свое наступление. 21 июня немецкое командование получает условный сигнал «Дортмунд». Это начало операции «Барбаросса». Поздно ночью солдатам вермахта зачитывают обращение Гитлера и напутственные слова генерала Гепнера:
«Борьба должна преследовать цель превратить в руины сегодняшнюю Россию и должна вестись с неслыханной жестокостью».
За несколько дней до вторжения на приграничную территорию гитлеровцы начали забрасывать группы диверсантов.
«Диверсионные группы, переодетые в форму военнослужащих Красной армии, которые собирали необходимые данные и передавали их гитлеровскому командованию», – рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
Атака началась по всей границе Советского Союза: от Баренцева моря до Черного. Артиллерийские удары по заставам, бомбардировки аэродромов и крупных городов. В первые часы Красная армия потеряла 1200 самолетов, большинство из них даже не успели подняться в воздух. Это тоже была часть плана «Барбаросса», который родился еще в декабре 1940-го.
Армию вермахта разделили на три группы: «Север» – 29 дивизий. Они должны были пройти через Прибалтику на Архангельск, взять Мурманск и выйти на Ленинград. Группе «Центр» – это 50 дивизий – было приказано продвигаться через Минск и Смоленск на Москву. 57 дивизий «Юга» двинулись на Кавказ через Украину и Крым. По плану Гитлера на 20 сутки должны быть захвачены Киев, Смоленск, Витебск. А еще через 20 дней – Москва. На полную ликвидацию сопротивления на оккупированных территориях отводилось 3-4 месяца.
«И, собственно говоря, немецкие войска должны были выйти примерно к ноябрю к столице. А идеальна была бы линия Архангельск, Нижний Новгород, Астрахань», – отметил Юрий Кнутов.
Восточный поход готовился в строгой секретности. Главная задача – дезинформация советского руководства. Германия убеждала Москву, что у нее нет территориальных претензий.
К началу вторжения у границ СССР стояло 190 основных германских дивизий и 24 резервных. Со стороны Союза только три миллиона человек. В количестве военной техники вермахт хоть и уступал в два-три раза, но, считалось, что она более современная. Гитлер был уверен – блицкриг обречен на успех.
«Гитлер говорил: «Наш дикий Запад там, на Востоке, и мы его освоим так, как освоили американцы свой дикий Запад, в том числе теми же методами», – сказал Сергей Третьяк.
Немецкий замысел сорвали
«В немецких донесениях есть информация, что продвижение очень затруднялось из-за действий многочисленных стрелков, замаскированных в кустах и кустарниках. Это снайперы из числа пограничников», – рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом музея Брестской крепости Светлана Драневич.
С 38-года пограничные войска входили в структуру НКВД. Их называли «пограничники Берии». У них была своя разведка и агентурная сеть. Наравне с десантниками, пограничники считались элитой Красной армии. Каждый владел приемами рукопашного боя и умел выживать в экстремальных условиях в лесу.
«Пограничные части западного направления были переведены на особый режим. Значительная часть из них, как в карауле, спала в одежде, снимая только головной убор и сапоги. Ящики с боеприпасами лежали под кроватью. Поэтому они избежали такого кошмара, характерного для Красной армии. Когда оружие было получено в оружейной комнате, а боеприпасы хранились в другом месте. А команды не поступало на выдачу этих боеприпасов, и люди гибли», – сказал военный историк, кандидат философских наук Илья Мощанский.
Поход на Восток должен был закончиться новым переселением народов. Фюрер был уверен: немцам тесно в их прежних исторических границах. После операции «Барбаросса» начинал действовать план «Ост».
«По плану «Ост» около 4,5 миллиона немецких колонистов должны были быть переселены на восток и, соответственно,
План «Ост» – самый секретный документ Третьего рейха. На 100 страницах было расписано все: сколько гектаров земли получит каждый истинный ариец и количество советских людей, которых необходимо убить. Только в европейской части СССР – не меньше 30 миллионов.
«Что значит выселить в Сибирь порядка 30-40 миллионов человек, как было записано в этом плане? Конечно, речь шла в первую очередь об уничтожении. Точно так же, как в отношении евреев в немецких документах звучит фраза «окончательное решение еврейского вопроса». Сегодня мы знаем, что это было уничтожение в лагерях смерти, концентрационных лагерях, в гетто», – отметил Алексей Беляев.
Нацисты массово использовали газовые камеры, попросту душегубки. Работали фабрики смерти, проводились карательные операции по истреблению мирного населения. На людях ставили эксперименты. Специально отобранных заключенных подвергали хирургической, радиоактивной и химической кастрации. Ведь рабы, по мнению нацистов, не должны были размножаться.
«Планировалось отбирать и женщин в качестве рабов в прямом смысле слова, которые должны были работать на фермеров немецких. А все остальные подлежали истреблению», – отметил Юрий Кнутов.
Еще один способ избавления от лишнего населения – голод. Германские ученые разработали специальную программу организации. Мор по науке испытывали на еврейских гетто. Потом по этой методе уничтожали и советских военнопленных. Согласно документам, так убили почти три миллиона человек.
«В плане «Ост» прописано, что до 75% населения должно было быть уничтожено. И только 25% оставлено на этих территориях», – подчеркнул Алексей Беляев.
Метод запланированного уничтожения голодом применяли в Киеве и Харькове. И даже блокада Ленинграда – тоже часть этого плана. Согласно документу, немцам нужно было не овладеть крепостью, а уничтожить ее жителей.
«В отношении русского населения, именно русских, как славян, было наиболее массово предусмотрено решение славянского вопроса, поскольку речь шла об уничтожении 85% всей восточнославянской русской народности», – подчеркнул Алексей Беляев.
Жители черноземных территорий: Украины, Кавказа, юга России – рассматривались в документе как рабская сила. А вот те, кто жил в так называемой лесистой зоне, рейху были не нужны. Их ведь нужно кормить. Дешевле убить в результате рукотворной гуманитарной катастрофы.
«Сам Гитлер, не скрывая, говорил, что это война за хлеб, за нефть и за другие ресурсы. И вот при этом Герман Геринг откровенно говорил: «Если мы будем вывозить в рейх необходимое количество пшеницы, то это может привести к голоду на территории СССР. Мне абсолютно безразлично, умрет ли 40 миллионов русских баб, мне самое главное добыть необходимое продовольствие для немцев», – рассказал Алексей Беляев.
Рядом с крупными госпиталями нацисты создавали концлагеря для детей. Они были донорами для раненых солдат вермахта. Кровь у них забирали всю, до капли.
«Славяне должны получить только глаза, которыми будут оплакивать вечно свою участь, и руки, которыми будут работать на германского господина», – сказал Сергей Третьяк.
В случае успеха операции «Барбаросса» новшества, предусмотренные планом «Ост», должны были внедрять на всей оккупированной территории, чтобы как можно быстрее и эффективнее уничтожить население всего Советского Союза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Провал плана «Барбаросса»: как «истинные арийцы» планировали «окончательно решить славянский вопрос»?
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Согласно плану «Барбаросса», через 40 дней после нападения фашистские войска должны были штурмовать Москву, а...
|
Архив (Разное)