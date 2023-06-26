Провал плана «Барбаросса»: как «истинные арийцы» планировали «окончательно решить славянский вопрос»?

Армию вермахта разделили на три группы: «Север» – 29 дивизий. Они должны были пройти через Прибалтику на Архангельск, взять Мурманск и выйти на Ленинград. Группе «Центр» – это 50 дивизий – было приказано продвигаться через Минск и Смоленск на Москву. 57 дивизий «Юга» двинулись на Кавказ через Украину и Крым. По плану Гитлера на 20 сутки должны быть захвачены Киев, Смоленск, Витебск. А еще через 20 дней – Москва. На полную ликвидацию сопротивления на оккупированных территориях отводилось 3-4 месяца.

«И, собственно говоря, немецкие войска должны были выйти примерно к ноябрю к столице. А идеальна была бы линия Архангельск, Нижний Новгород, Астрахань», – отметил Юрий Кнутов.

Восточный поход готовился в строгой секретности. Главная задача – дезинформация советского руководства. Германия убеждала Москву, что у нее нет территориальных претензий.

К началу вторжения у границ СССР стояло 190 основных германских дивизий и 24 резервных. Со стороны Союза только три миллиона человек. В количестве военной техники вермахт хоть и уступал в два-три раза, но, считалось, что она более современная. Гитлер был уверен – блицкриг обречен на успех.

«Гитлер говорил: «Наш дикий Запад там, на Востоке, и мы его освоим так, как освоили американцы свой дикий Запад, в том числе теми же методами», – сказал Сергей Третьяк.

Немецкий замысел сорвали советские пограничники . Вдоль западных рубежей было 660 застав. На их штурм отводилось от 30 минут до часа. Погранзастава «Стояновка» на юго-западной границе Молдавии сдерживала врага 11 дней. Позже историки назовут ее Брестской крепостью на берегу реки Прут. Немцы тогда потеряли 12 тысяч убитыми и ранеными. Саму же Брестскую крепость взяли в окружение за несколько часов.

«В немецких донесениях есть информация, что продвижение очень затруднялось из-за действий многочисленных стрелков, замаскированных в кустах и кустарниках. Это снайперы из числа пограничников», – рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом музея Брестской крепости Светлана Драневич.

С 38-года пограничные войска входили в структуру НКВД. Их называли «пограничники Берии». У них была своя разведка и агентурная сеть. Наравне с десантниками, пограничники считались элитой Красной армии. Каждый владел приемами рукопашного боя и умел выживать в экстремальных условиях в лесу.

«Пограничные части западного направления были переведены на особый режим. Значительная часть из них, как в карауле, спала в одежде, снимая только головной убор и сапоги. Ящики с боеприпасами лежали под кроватью. Поэтому они избежали такого кошмара, характерного для Красной армии. Когда оружие было получено в оружейной комнате, а боеприпасы хранились в другом месте. А команды не поступало на выдачу этих боеприпасов, и люди гибли», – сказал военный историк, кандидат философских наук Илья Мощанский.

Поход на Восток должен был закончиться новым переселением народов. Фюрер был уверен: немцам тесно в их прежних исторических границах. После операции «Барбаросса» начинал действовать план «Ост».

«По плану «Ост» около 4,5 миллиона немецких колонистов должны были быть переселены на восток и, соответственно,

около 14 миллионов населения бывшего СССР должно было быть оставлено тут в качестве рабов и подсобных рабочих», – рассказал кандидат исторических наук Алексей Беляев.

План «Ост» – самый секретный документ Третьего рейха. На 100 страницах было расписано все: сколько гектаров земли получит каждый истинный ариец и количество советских людей, которых необходимо убить. Только в европейской части СССР – не меньше 30 миллионов.