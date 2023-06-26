Определились победители соревнований по пожарно-спасательному спорту в Беларуси

«Здесь сильные спортсмены. Всегда приятно с сильными соревноваться. Я пробежал 13,07. Этого хватило, чтобы попасть в полуфинал. Но в полуфинале не получилось. Это такой спорт непредсказуемый. Можешь пробежать хорошо, а можешь и не пробежать», – рассказал член сборной команды России Шамхан Кубаев.



Командная дисциплина – эстафета. Стометровка с препятствиями – как тушение пожара, только менее экстремальное. Нужно преодолеть крышу дома, двухметровый забор, подхватить пожарные рукава и в финале потушить огонь.

«Можно, конечно, со стороны посмотреть, что это все очень легко. Но, конечно, у нас есть травмы, какие-то болезни, та же самая работа», – отметил член сборной команды Беларуси Виталий Бобр.

На сборах перед соревнованиями спортсмены тренируются каждый день с перерывами лишь на обед. Да и на службе ищут «окошки» в дежурствах, чтобы отработать нормативы к стартам. Но растят пожарных уже со школы.

«Если говорить про «кухню» подготовки наших спортсменов, то надо вспоминать про тех деток, которые сегодня вовлечены в занятия пожарно-спасательным спортом. Фактически во всех регионах нашей страны существуют секции и кружки», – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Эти соревнования – подготовка к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет в сентябре в Турции. Там среди соперников будут пожарные из стран Африки.

«Чемпионат мира покажет. В любом случае наше Союзное государство, наши братские народы, неважно, белорусы, россияне, если кто-то из нас победит, значит, победили мы. Дружба всегда побеждает», – заявил заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко.

Золотыми призерами среди и мужчин, и женщин на соревнованиях стали белорусы. Лидерство они захватили в командных дисциплинах. У россиян серебро.