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Ведущая радио «МИР»-Беларусь выпустила песню-мотиватор

26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ведущая радио «МИР»-Беларусь выпустила песню-мотиватор
 МТРК «Мир»

Песню-мотиватор выпустила ведущая радио «Мир»-Беларусь Катя Ивлиева. Слушатели знают певицу под псевдонимом Катя Оушен, передает «МИР 24».

Слова и музыку певица написала во время путешествия всего за один день. Песню записали в Беларуси, а клип снимали в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. Так одна композиция объединила несколько стран.

«Меня вдохновили люди, которые, несмотря ни на что, какие-то, возможно, сложности, идут к своей цели, идут к своей мечте. Эта песня – мотиватор, то есть те, кто услышат ее и увидят клип, сравнят наверняка с ситуацией, когда садишься в спортивный автомобиль и набираешь скорость. Набираешь скорость, скорость, скорость. И вот достигнута цель – финишная прямая», – сказала исполнительница.

Катя Оушен занимается электронной танцевальной музыкой. Альбом с новым треком будет включать смесь разных стилей, в том числе в него войдет еще одна новая песня о Беларуси. Всего в музыкальной копилке исполнительницы более 30 композиций.



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Слова и музыку певица написала во время путешествия всего за один день. Клип снимали в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.
 
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