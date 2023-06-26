Ведущая радио «МИР»-Беларусь выпустила песню-мотиватор

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Песню-мотиватор выпустила ведущая радио «Мир»-Беларусь Катя Ивлиева . Слушатели знают певицу под псевдонимом Катя Оушен, передает «МИР 24».



Слова и музыку певица написала во время путешествия всего за один день. Песню записали в Беларуси, а клип снимали в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. Так одна композиция объединила несколько стран.

«Меня вдохновили люди, которые, несмотря ни на что, какие-то, возможно, сложности, идут к своей цели, идут к своей мечте. Эта песня – мотиватор, то есть те, кто услышат ее и увидят клип, сравнят наверняка с ситуацией, когда садишься в спортивный автомобиль и набираешь скорость. Набираешь скорость, скорость, скорость. И вот достигнута цель – финишная прямая», – сказала исполнительница.

Катя Оушен занимается электронной танцевальной музыкой. Альбом с новым треком будет включать смесь разных стилей, в том числе в него войдет еще одна новая песня о Беларуси. Всего в музыкальной копилке исполнительницы более 30 композиций.