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Ведущая радио «МИР»-Беларусь выпустила песню-мотиватор
26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Песню-мотиватор выпустила ведущая радио «Мир»-Беларусь
Катя Оушен занимается электронной танцевальной музыкой. Альбом с новым треком будет включать смесь разных стилей, в том числе в него войдет еще одна новая песня о Беларуси. Всего в музыкальной копилке исполнительницы более 30 композиций.
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Слова и музыку певица написала во время путешествия всего за один день. Клип снимали в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.
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