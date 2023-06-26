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Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым

26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает БЕЛТА.

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Беседа с Путиным состоялась утром. Во второй половине дня Лукашенко переговорил с Назарбаевым, с которым обсудил международную обстановку, ситуацию в регионе и
белорусско-казахстанские отношения.

Ранее Китай выразил поддержку действиям руководства России по стабилизации ситуации на юге страны 24 июня.



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Беседа президента Беларуси с российским коллегой состоялась утром, с первым президентом Казахстана – во второй половине дня.
 
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