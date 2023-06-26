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Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым
26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает
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Беседа с Путиным состоялась утром. Во второй половине дня Лукашенко переговорил с Назарбаевым, с которым обсудил международную обстановку, ситуацию в регионе и
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Беседа президента Беларуси с российским коллегой состоялась утром, с первым президентом Казахстана – во второй половине дня.
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