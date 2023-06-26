Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает БЕЛТА .

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Беседа с Путиным состоялась утром. Во второй половине дня Лукашенко переговорил с Назарбаевым, с которым обсудил международную обстановку, ситуацию в регионе и

белорусско-казахстанские отношения.