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Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации
26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения бойцов ЧВК и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Переговоры по телефону об этом прошли по согласованию с президентом России и длились в течение дня. Сейчас на столе – выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации. Он включает гарантии безопасности для бойцов частной военной компании, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
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Переговоры по телефону об этом прошли по согласованию с президентом России и длились в течение дня.
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