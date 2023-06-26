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Фестиваль спорта в Беларуси: олимпийский квест, советские игры и интеллектуальный марафон

26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фестиваль спорта в Беларуси: олимпийский квест, советские игры и интеллектуальный марафон
 МТРК «Мир»

Олимпийский квест, советские игры и интеллектуальный марафон связал спортивный праздник в городе Глубокое. К фестивалю присоединились дети и подростки со всей страны, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Для многих из нескольких сотен детей это первый масштабный забег. На финише всех участников наградили медалями.

«Сначала все было хорошо, но потом я начал потеть. Я останавливался. Но я все равно бежал», – рассказал участник фестиваля Глеб Ермакович.

Артур следит за фестивалем. Узнал программу заранее и готовился к соревнованиям.

«Вот я тренировался к забегу. У меня был школьный лагерь. И я каждый день вставал и на протяжении четырех дней я тренировался: от дома добегал до школы, препятствия себе делал», – поделился участник фестиваля Артур Хромой.

Старт начинающим спортсменам дал олимпийский чемпион. Сам Максим Недосеков все локации на Вытоках прошел уже несколько раз. Сегодня на площадке легкой атлетики он устроил автограф-сессию и показал мастер-класс, хоть и не в своей дисциплине.

«Я готов показать, пройти полосу препятствий в легкой атлетике, а так сейчас поиграл в настольный теннис с мастером спорта», – заявил бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Максим Недосеков.

В центре Глубокого можно было попробовать себя в 30 видах спорта. Участвуют дети до 14 лет. По правилам квеста они должны выбрать любые 15 локаций.

На карте фестиваля футбол, хоккей, гребля на байдарках, теннис. Акцент в регионе на бокс и тяжелую атлетику, поэтому на эти площадки особый спрос.

«Взрывная сила и прыжок в длину – для младших от девяти до 11 лет. А для старших – рывок – классическое упражнение в тяжелой атлетике с палочкой, чтобы они технику научились делать», – пояснил тренер-преподаватель по тяжелой атлетике Екатерина Лисица.

Спортивный праздник поддержал и премьер-министр страны. Роман Головченко рассказал о своих увлечениях.

«По мере возможности стараюсь поддерживать форму: ходьба, велосипед, теннис. Регулярно, наверное, это не удается делать, но физической культурой занимаюсь постоянно. И, конечно же, в семье очень популярно. На самом деле, маленькие дети – это лучший вид спорта, потому что за ними нужно всегда бегать очень много. Ну, и, конечно, их тоже приучать», – сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

На спортивную программу у участников в Глубоком четыре часа. Выполнил задания – получил приз: музыкальную колонку или беспроводные наушники. Подарок достался и городу. Национальный олимпийский комитет вручил главе района сертификат на 100 тысяч белорусских (почти три миллиона российских) рублей. Эти деньги пойдут на развитие физической культуры и спорта.



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Старт начинающим спортсменам дал олимпийский чемпион Максим Недосеков. Спортивный праздник поддержал и премьер-министр страны.
 
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