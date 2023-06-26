Фестиваль спорта в Беларуси: олимпийский квест, советские игры и интеллектуальный марафон

Артур следит за фестивалем. Узнал программу заранее и готовился к соревнованиям.



«Вот я тренировался к забегу. У меня был школьный лагерь. И я каждый день вставал и на протяжении четырех дней я тренировался: от дома добегал до школы, препятствия себе делал», – поделился участник фестиваля Артур Хромой.

Старт начинающим спортсменам дал олимпийский чемпион. Сам Максим Недосеков все локации на Вытоках прошел уже несколько раз. Сегодня на площадке легкой атлетики он устроил автограф-сессию и показал мастер-класс, хоть и не в своей дисциплине.

«Я готов показать, пройти полосу препятствий в легкой атлетике, а так сейчас поиграл в настольный теннис с мастером спорта», – заявил бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Максим Недосеков.

В центре Глубокого можно было попробовать себя в 30 видах спорта. Участвуют дети до 14 лет. По правилам квеста они должны выбрать любые 15 локаций.

На карте фестиваля футбол, хоккей, гребля на байдарках, теннис. Акцент в регионе на бокс и тяжелую атлетику, поэтому на эти площадки особый спрос.

«Взрывная сила и прыжок в длину – для младших от девяти до 11 лет. А для старших – рывок – классическое упражнение в тяжелой атлетике с палочкой, чтобы они технику научились делать», – пояснил тренер-преподаватель по тяжелой атлетике Екатерина Лисица.

Спортивный праздник поддержал и премьер-министр страны. Роман Головченко рассказал о своих увлечениях.

«По мере возможности стараюсь поддерживать форму: ходьба, велосипед, теннис. Регулярно, наверное, это не удается делать, но физической культурой занимаюсь постоянно. И, конечно же, в семье очень популярно. На самом деле, маленькие дети – это лучший вид спорта, потому что за ними нужно всегда бегать очень много. Ну, и, конечно, их тоже приучать», – сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.