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Фестиваль спорта в Беларуси: олимпийский квест, советские игры и интеллектуальный марафон
26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Олимпийский квест, советские игры и интеллектуальный марафон связал спортивный праздник в городе Глубокое. К фестивалю присоединились дети и подростки со всей страны, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Артур следит за фестивалем. Узнал программу заранее и готовился к соревнованиям.
Старт начинающим спортсменам дал олимпийский чемпион. Сам Максим Недосеков все локации на Вытоках прошел уже несколько раз. Сегодня на площадке легкой атлетики он устроил автограф-сессию и показал мастер-класс, хоть и не в своей дисциплине.
В центре Глубокого можно было попробовать себя в 30 видах спорта. Участвуют дети до 14 лет. По правилам квеста они должны выбрать любые 15 локаций.
На карте фестиваля футбол, хоккей, гребля на байдарках, теннис. Акцент в регионе на бокс и тяжелую атлетику, поэтому на эти площадки особый спрос.
Спортивный праздник поддержал и премьер-министр страны. Роман Головченко рассказал о своих увлечениях.
На спортивную программу у участников в Глубоком четыре часа. Выполнил задания – получил приз: музыкальную колонку или беспроводные наушники. Подарок достался и городу. Национальный олимпийский комитет вручил главе района сертификат на 100 тысяч белорусских (почти три миллиона российских) рублей. Эти деньги пойдут на
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Старт начинающим спортсменам дал олимпийский чемпион Максим Недосеков. Спортивный праздник поддержал и премьер-министр страны.
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