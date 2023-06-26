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Механизмы инвестирования в компанию или бизнес-проект в Беларуси

26.06.2023 18:27 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Механизмы инвестирования в компанию или бизнес-проект в Беларуси
Сергей Белявский

Покупка готовых компаний и вложения в проекты. 30 июня на большой встрече Клуба Про бизнес предприниматели и руководители обсудят тему сделок и инвестиций в Беларуси.

Перед гостями и участниками Клуба выступит Сергей Белявский, директор юридической компании «Экономические споры», медиатор, юрист с 20+ летней практикой. Вот подробности.

Механизмы инвестирования в компанию или бизнес-проект в Беларуси
Сергей Белявский

Основные тезисы выступления:

  • Основные механизмы инвестирования в компанию или бизнес-проект в Беларуси
  • Ошибки и подводные камни: что учитывать в соглашениях и договорах
  • Ответы на вопросы 

Встреча состоится в большом зале минского отеля «Ренессанс», 30 июня. Регистрация начинается в 18−20. Пятничный вечер cтартует в 19−00.

 

Механизмы инвестирования в компанию или бизнес-проект в Беларуси
Фото: probusness.io

После выступления спикера, встреча продолжается до 23-00. Вас ждут:

  • Знакомство с новыми участниками Клуба, самопрезентация
  • Мозговой штурм
  • Нетворкинг
  • Фуршет

Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовый визит

Механизмы инвестирования в компанию или бизнес-проект в Беларуси

Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов Руслане Прусаковой rp@probusiness.io либо +375292999528

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Генеральный партнер Клуба-2023:

Механизмы инвестирования в компанию или бизнес-проект в Беларуси

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Ждем вас 22 июня!

 
Теги: знакомства
 
 
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Покупка готовых компаний и вложения в проекты. 30 июня на большой встрече Клуба Про бизнес предприниматели и руководители обсудят тему сделок и инвестиций в...
 
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