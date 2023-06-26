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Механизмы инвестирования в компанию или бизнес-проект в Беларуси
26.06.2023 18:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Покупка готовых компаний и вложения в проекты. 30 июня на большой встрече
Перед гостями и участниками Клуба выступит Сергей Белявский, директор юридической компании «Экономические споры», медиатор, юрист с 20+ летней практикой. Вот подробности.
Основные тезисы выступления:
Встреча состоится в большом зале минского отеля «Ренессанс», 30 июня. Регистрация начинается в 18−20. Пятничный вечер cтартует в 19−00.
После выступления спикера, встреча продолжается до 23-00. Вас ждут:
Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовый визит
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
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Генеральный партнер Клуба-2023:
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Ждем вас 22 июня!
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Покупка готовых компаний и вложения в проекты. 30 июня на большой встрече Клуба Про бизнес предприниматели и руководители обсудят тему сделок и инвестиций в...
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