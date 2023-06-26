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Журналисты СНГ и Китая оценили площадки Игр стран Содружества в Минске

26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты СНГ и Китая оценили площадки Игр стран Содружества в Минске
 МТРК «Мир»

Тест-драйв площадок Игр СНГ и знакомство со спортивным туризмом: в Минске начался пресс-тур для журналистов из России, Китая, Азербайджана и Кыргызстана. Они посетили Национальный олимпийский стадион «Динамо», передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Подготовка ко II Играм СНГ не прекращаются. На улице +25, и этот мини-дождь сегодня только здесь. Полив – один из элементов подготовки площадки. На этом стадионе пройдет несколько крупных мероприятий на неделе, держать в форме покрытие нужно постоянно.

На стадионе «Динамо» проведут соревнования по легкой атлетике. Специально комплекс модернизировать не будут, он уже принимал международные соревнования. Болельщикам тоже место найдется. Трибуны вмещают более 22 тысяч человек. Все системы отлажены, это лично на себе проверил министр спорта и туризма. Несмотря на холодный душ, министр локацию не сменил. Продолжил общаться с журналистами в компании рысенка – символа предстоящих игр.

«На открытии и закрытии будут шоу. Такие традиционные, которые мы готовим каждом мероприятии. Здесь у нас на этом же стадионе проходило открытие II Европейских игр, было грандиозное шоу. На этот раз мы выбрали местом открытия наш самый большой комплекс, вмещающий 15 600 человек. Это Минск-Арена», – рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

На Игры уже аккредитовано более двух тысяч спортсменов из 18 стран. Кроме стран СНГ в списке Монголия, Вьетнам, Бахрейн, Ливан, Египет, Иран, Малайзия, ОАЭ и Куба.

«На время Игр главой государства принято решение по предложению Министерства спорта, и мы заинтересованы, о введении безвизового режима для болельщиков. Это практика уже опробована у нас. Билет будет являться неким подтверждающим основанием для въезда в страну», – сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

В МИД уже поступают заявки на аккредитацию иностранных журналистов. Шамистан Мамедов – корреспондент из Азербайджана. Представители этой страны на I Играх СНГ в Казани завоевали 60 медалей и заняли четвертое общекомандное место.

«Свыше 100 азербайджанских атлетов примут участие во II Играх СНГ. И скоро они прибудут в страну. Наши атлеты представлены в таких видах спорта, как каратэ, дзюдо, бадминтон и другие виды спорта. Но мы надеемся, делаем основной упор на дзюдо, потому что это популярный вид спорта в Азербайджане», – рассказал журналист.

Журналистам показали не только площадки для соревнований, но и локации спортивного туризма. В тире проверили себя на меткость, а на скалодроме на ловкость. Это самый высокий скалодром в Беларуси – трассы до 17 метров. Есть и эталонная. Такая же будет и на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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На стадионе «Динамо» пройдут соревнования по легкой атлетике.
 
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