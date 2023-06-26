|
Журналисты СНГ и Китая оценили площадки Игр стран Содружества в Минске
26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Тест-драйв площадок Игр СНГ и знакомство со спортивным туризмом: в Минске начался пресс-тур для журналистов из России, Китая, Азербайджана и Кыргызстана. Они посетили Национальный олимпийский стадион «Динамо», передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«На открытии и закрытии будут шоу. Такие традиционные, которые мы готовим каждом мероприятии. Здесь у нас на этом же стадионе проходило открытие II Европейских игр, было грандиозное шоу. На этот раз мы выбрали местом открытия наш самый большой комплекс, вмещающий 15 600 человек. Это Минск-Арена», – рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
На Игры уже аккредитовано более двух тысяч спортсменов из 18 стран. Кроме стран СНГ в списке Монголия, Вьетнам, Бахрейн, Ливан, Египет, Иран, Малайзия, ОАЭ и Куба.
«На время Игр главой государства принято решение по предложению Министерства спорта, и мы заинтересованы, о введении безвизового режима для болельщиков. Это практика уже опробована у нас. Билет будет являться неким подтверждающим основанием для въезда в страну», – сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.
В МИД уже поступают заявки на аккредитацию иностранных журналистов. Шамистан Мамедов – корреспондент из Азербайджана. Представители этой страны на I Играх СНГ в Казани завоевали 60 медалей и заняли четвертое общекомандное место.
«Свыше 100 азербайджанских атлетов примут участие во II Играх СНГ. И скоро они прибудут в страну. Наши атлеты представлены в таких видах спорта, как каратэ, дзюдо, бадминтон и другие виды спорта. Но мы надеемся, делаем основной упор на дзюдо, потому что это популярный вид спорта в Азербайджане», – рассказал журналист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стадионе «Динамо» пройдут соревнования по легкой атлетике.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)