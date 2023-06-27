Как бизнесу использовать Chat GPT для обучения сотрудников английскому языку: 4 лайфхака от лингвистов

Источник материала: ProBusiness



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Нашумевшую нейросеть Chat GPT можно использовать не только для того, чтобы писать бизнес-планы , анализировать процессы в компании или создавать статьи . Этот инструмент хорош и для обучения сотрудников английскому языку. Эксперт в языковом обучении, фаундер образовательной компании Speakeasy Екатерина Костенко рассказала «Про бизнес», как это сделать.

Екатерина Костенко

Основатель образовательной компании Speakeasy, эксперт в языковом обучении

— Команда Speakeasy любит эффективное обучение. Мы подходим к процессу проектно и индивидуально, определяем точку А и точку Б, выставляем цели, чтобы студенты достигали измеримых результатов. Учебный материал разработан методистами Speakeasy и представлен на кликабельных платформах и приложениях. Все-таки сказывается, что мы больше 9 лет специализируемся на работе с IT-специалистами.

Именно поэтому Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) не стал исключением: мы показали студентам Speakeasy его возможности при изучении языка. Однако это может быть полезно и бизнесу — для поддержания уровня английского у своих сотрудников.

Chat GPT — программа на основе искусственного интеллекта, которая использует машинное обучение для генерации естественного языка. Эта технология позволяет студентам общаться на английском языке с компьютером, который может отвечать на вопросы и предоставлять полезную информацию.

Конечно, данный ресурс не заменит полноценные занятия со специалистом, который работает с особенностями психики и когнитивными возможностями человека, но может повысить эффективность обучения.

Ловите пару идей, которые могут оказаться для вас очень полезными при изучении или поддержания уровня языка:

1. Коррекция ошибок

Для выполнения задачи по коррекции грамматических ошибок вам необходимо просто добавить команду «проверьте и исправьте грамматические ошибки в следующем тексте», затем вставьте текст, который вы хотели бы проверить. Chat GPT выделит неправильные конструкции и предложит альтернативные фразы с правильным использованием слов и грамматических правил.

Таким образом, можно проверять как отдельные предложения, так и целые тексты. Очень удобно, если нужно быстро написать e-mail на английском, а ваш уровень даже не Intermediate.

2. Поддержка в изучении грамматики

Например, вы просто просите чат предоставить упражнения на необходимую тему: времена глаголов, условные предложения или использование артиклей, исключения.

Chat GPT предоставит вам упражнение с примером и заданиями, связанными с грамматическими правилами. После этого вы сможете попрактиковаться и решить задания, а затем, если понадобится, он сможет проверить ваши ответы и предоставить обратную связь.

Пример промта: «предоставь упражнения для закрепления Present Simple, поверь ответы и объясни ошибки».

Данная функция поможет вам сэкономить время на поиск актуальных упражнений самостоятельно. Chat GPT может генерировать бесконечное количество упражнений, так что материал вы усвоите точно.

3. Расширение словарного запаса

Chat GPT составляет подборки слов по темам и уровням с расшифровкой значения и примерами. Просто попросите составить список слов на необходимую тему.





Как правило, Chat GPT выдает список из 10 слов. Этого более чем достаточно, если изучать слова ежедневно или раз в два дня, так как наш мозг в состоянии запомнить не более 5−7 слов за раз.

Своих студентов, которые обучаются в Speakeasy, мы учим сразу заносить новые слова в приложение Quizlet — простой и удобный способ изучения и запоминания слов с помощью карточек и интерактивных упражнений. Телефон всегда под рукой, вместо Instagram мозг можно переключить и отдохнуть, занимаясь полезным делом.

4. Поддержка в совершенствовании речи

Chat GPT может использоваться для поддержки в изучении устной речи на английском языке. Например, модель может генерировать предложения и диалоги, которые вы должны читать и повторять вслух. Это поможет улучшить произношение и научиться говорить на английском языке более свободно и уверенно.

Тематика текстов и диалогов может быть разной: от простого «At the restaurant» до обсуждения проблем, с которыми сталкиваются экспаты.





Кроме того, можно вести беседы с чат-ботом и попросить Chat GPT исправлять ошибки.





Самая большая сложность работы — давать четкие и понятные промты (команды). Но если вы знаете, чего хотите, то точно получите четкий ответ.