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Из Москвы в Минск на электрокаре. Как это было?
27.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Доехать из Москвы до Минска на обычном автомобиле – не проблема. А вот прокатиться на машине с электротягой, прочувствовать, каково оно – будущее… Бросаем вызов электромобилю «Москвич 3е» вместе с главным оператором телеканала «МИР» Дмитрием Ходаковским.
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О том, сколько времени заняла дорога и чем она запомнилась, рассказываем в программе «Специальный репортаж».
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