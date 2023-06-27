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Из Москвы в Минск на электрокаре. Как это было?

27.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Москвы в Минск на электрокаре. Как это было?
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

Доехать из Москвы до Минска на обычном автомобиле – не проблема. А вот прокатиться на машине с электротягой, прочувствовать, каково оно – будущее… Бросаем вызов электромобилю «Москвич 3е» вместе с главным оператором телеканала «МИР» Дмитрием Ходаковским.

Смотрите в программе «Специальный репортаж».

  • Какой еще подобный кроссовер уже есть в России?
  • От каких радостей порой приходится отказаться, чтобы дотянуть до ближайшей заправки? И сколько она будет стоить?
  • Какова максимальная скорость этой машины будущего?


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Теги: Минск
 
 
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О том, сколько времени заняла дорога и чем она запомнилась, рассказываем в программе «Специальный репортаж».
 
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