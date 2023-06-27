Лукашенко: У Беларуси есть все возможности, чтобы противостоять угрозам с Запада

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность. Об этом он рассказал на встрече с силовиками, передает «МИР 24». По его словам, у Беларуси есть все возможности, чтобы противостоять угрозам с Запада.

Такое заявление белорусский лидер сделал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Он отметил, что наблюдать за происходившем на юге России было больно, и в целом многие граждане Беларуси восприняли это близко к сердцу.