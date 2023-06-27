ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: У Беларуси есть все возможности, чтобы противостоять угрозам с Запада

27.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: У Беларуси есть все возможности, чтобы противостоять угрозам с Запада
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность. Об этом он рассказал на встрече с силовиками, передает «МИР 24». По его словам, у Беларуси есть все возможности, чтобы противостоять угрозам с Запада.

Такое заявление белорусский лидер сделал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Он отметил, что наблюдать за происходившем на юге России было больно, и в целом многие граждане Беларуси восприняли это близко к сердцу.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан России за выдержку, сплоченность и патриотизм во время попытки вооруженного мятежа.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом президент республики заявил на встрече с силовиками.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из Москвы в Минск на электрокаре. Как это было?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2023
Mir24.TV Belarus
27.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика