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Лукашенко: У Беларуси есть все возможности, чтобы противостоять угрозам с Запада
27.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность. Об этом он рассказал на встрече с силовиками, передает «МИР 24». По его словам, у Беларуси есть все возможности, чтобы противостоять угрозам с Запада.
Такое заявление белорусский лидер сделал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Он отметил, что наблюдать за происходившем на юге России было больно, и в целом многие граждане Беларуси восприняли это близко к сердцу.
Ранее президент РФ
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Об этом президент республики заявил на встрече с силовиками.
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