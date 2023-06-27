Как вкладывать деньги в бизнес в Беларуси: нюансы инвестиций не через покупку акций

Источник материала: ProBusiness

Инвестиции в бизнес — это рискованный, но и зачастую очень выгодный вид вложений. Однако успех и прибыль будут зависеть не только от того, как работает компания, которой вы отдали свои деньги, а и от того, насколько юридически грамотно вы оформите свои вложения. С инвестициями в акционерные общества через покупку ценных бумаг многие уже знакомы , а вот о других способах финансирования бизнеса знают далеко не все. О нюансах именно таких сделок порталу «Про бизнес» рассказал старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги» Максим Косачёв.

Максим Косачёв

Старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги»

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— Вложения в бизнес — это всегда риски, и инвестор всегда хочет их минимизировать, чтобы повысить вероятность, во-первых, возврата своих инвестиций, а во-вторых, получения максимально возможной прибыли от их вложения. В связи с этим перед вложением инвестиций в бизнес инвестор должен выбрать подходящий способ инвестирования. Для вложений не в акционерные общества в Беларуси есть три надежных способа.

1. Предоставление денег по договору займа

Инвестор предоставляет юридическому лицу денежные средства в долг и получает доход — проценты за предоставленный заём. Этот способ обычно применяется, когда инвестор не хочет «входить» в бизнес в качестве участника/акционера юридического лица и разделять ответственность за ведение бизнеса.

Оформляются такие инвестиции через заключение договора займа между инвестором (займодавец) и юридическим лицом (заемщик). Такой договор может быть заключен в простой письменной или нотариальной форме.

При заключении договора для инвестора важно определить сроки и порядок возврата суммы займа и процентов по нему, штрафные санкции за просрочку возврата и выплаты процентов.

При заключении договора должны быть соблюдены корпоративные процедуры юридического лица, а именно получено согласие общего собрания участников/акционеров или совета директоров для заключения договора.



Фото: xraycars.ru

Для обеспечения возврата своего займа инвестор может заключить с собственниками бизнеса или иными заинтересованными лицами договор поручительства или договор залога имущества.

2. Конвертируемый заём

Этот способ несколько новый и может применяться, когда инвестор не знает на момент внесения инвестиций, захочет ли он «входить» в бизнес в качестве участника/акционера юридического лица в будущем или нет.

В отличие от простого займа, конвертируемый заём предполагает не только получение дохода в виде процентов, но и возможность при определенных условиях, которые предусматриваются в договоре, конвертации требований по займу в долю/акции в уставном фонде юридического лица. Таким образом, инвестор может стать участником/акционером бизнеса при наступлении этих условий. На сегодня возможность предоставления конвертируемого займа предусмотрена только для резидентов Парка высоких технологий.

Для нерезидентов ПВТ существует альтернатива возможности конвертации займа в долю/акции в уставном фонде юридического лица. Так, законодательством о хозяйственных обществах предусмотрена возможность зачета денежных требований инвестора к хозяйственному обществу при внесении дополнительных вкладов в уставный фонд такого хозяйственного общества. Юридически механизм отличается от конвертируемого займа, но результат будет практически такой же.

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В этом случае инвестор и собственники бизнеса договариваются, что инвестор «входит» в состав участников/акционеров юридического лица путем зачета требований инвестора к юридическому лицу по договору займа в счет требования юридического лица к инвестору по внесению им дополнительного вклада в уставный фонд.

Договор конвертируемого займа может быть оформлен в простой письменной или нотариальной форме. Как и при простом займе, необходимо, чтобы были соблюдены корпоративные процедуры заключения договора конвертируемого займа.

3. Прямое «вхождение» инвестора в бизнес

Этот способ обычно применяется, когда инвестор хочет сразу «войти» в бизнес в качестве участника/акционера юридического лица и активно влиять на введение бизнеса, на принимаемые в нем решения.

Инвестор может «войти» в состав участников/акционеров путем внесения денежного/неденежного вклада в уставный фонд юридического лица. В этом случае инвестор становится участником/акционером юридического лица со всеми правами и обязанностями, предусмотренными законодательством. В этом случае инвестор получает возможность получать прибыль от деятельности юридического лица, однако, и разделяет всю ответственность за ведение бизнеса.



Фото: twitter.com

Применительно к обществу с ограниченной ответственностью «вхождение» инвестора оформляется путем составления инвестором заявления о «вхождении» в состав участников, принятия общим собранием участников решения об увеличении уставного фонда, смене состава участников и об утверждении изменений в устав.

Для инвестора важно при таких вложениях понимать, какой размер доли он получит в уставном фонде ООО, размер прибыли от деятельности, как он будет влиять на деятельность и возможность выхода из бизнеса с возвратом своих инвестиций. Все вопросы инвестор и его будущие партнеры по бизнесу должны решить на «берегу», до подписания всех документов. Закрепить договоренности можно в уставе либо корпоративном договоре, например договоре об осуществлении прав участников ООО.

P. S.

Перечисленные варианты инвестирования могут сочетаться в зависимости от целей и задач инвестора, а также роста бизнеса.