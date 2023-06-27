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Как вкладывать деньги в бизнес в Беларуси: нюансы инвестиций не через покупку акций
27.06.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инвестиции в бизнес — это рискованный, но и зачастую очень выгодный вид вложений. Однако успех и прибыль будут зависеть не только от того, как работает компания, которой вы отдали свои деньги, а и от того, насколько юридически грамотно вы оформите свои вложения. С инвестициями в акционерные общества через покупку ценных бумаг многие
— Вложения в бизнес — это всегда риски, и инвестор всегда хочет их минимизировать, чтобы повысить вероятность, во-первых, возврата своих инвестиций, а во-вторых, получения максимально возможной прибыли от их вложения. В связи с этим перед вложением инвестиций в бизнес инвестор должен выбрать подходящий способ инвестирования. Для вложений не в акционерные общества в Беларуси есть три надежных способа.
1. Предоставление денег по договору займа
Инвестор предоставляет юридическому лицу денежные средства в долг и получает доход — проценты за предоставленный заём. Этот способ обычно применяется, когда инвестор не хочет «входить» в бизнес в качестве участника/акционера юридического лица и разделять ответственность за ведение бизнеса.
Оформляются такие инвестиции через заключение договора займа между инвестором (займодавец) и юридическим лицом (заемщик). Такой договор может быть заключен в простой письменной или нотариальной форме.
При заключении договора для инвестора важно определить сроки и порядок возврата суммы займа и процентов по нему, штрафные санкции за просрочку возврата и выплаты процентов.
При заключении договора должны быть соблюдены корпоративные процедуры юридического лица, а именно получено согласие общего собрания участников/акционеров или совета директоров для заключения договора.
Для обеспечения возврата своего займа инвестор может заключить с собственниками бизнеса или иными заинтересованными лицами договор поручительства или договор залога имущества.
2. Конвертируемый заём
Этот способ несколько новый и может применяться, когда инвестор не знает на момент внесения инвестиций, захочет ли он «входить» в бизнес в качестве участника/акционера юридического лица в будущем или нет.
В отличие от простого займа, конвертируемый заём предполагает не только получение дохода в виде процентов, но и возможность при определенных условиях, которые предусматриваются в договоре, конвертации требований по займу в долю/акции в уставном фонде юридического лица. Таким образом, инвестор может стать участником/акционером бизнеса при наступлении этих условий. На сегодня возможность предоставления конвертируемого займа предусмотрена только для резидентов Парка высоких технологий.
Для нерезидентов ПВТ существует альтернатива возможности конвертации займа в долю/акции в уставном фонде юридического лица. Так, законодательством о хозяйственных обществах предусмотрена возможность зачета денежных требований инвестора к хозяйственному обществу при внесении дополнительных вкладов в уставный фонд такого хозяйственного общества. Юридически механизм отличается от конвертируемого займа, но результат будет практически такой же.
В этом случае инвестор и собственники бизнеса договариваются, что инвестор «входит» в состав участников/акционеров юридического лица путем зачета требований инвестора к юридическому лицу по договору займа в счет требования юридического лица к инвестору по внесению им дополнительного вклада в уставный фонд.
Договор конвертируемого займа может быть оформлен в простой письменной или нотариальной форме. Как и при простом займе, необходимо, чтобы были соблюдены корпоративные процедуры заключения договора конвертируемого займа.
3. Прямое «вхождение» инвестора в бизнес
Этот способ обычно применяется, когда инвестор хочет сразу «войти» в бизнес в качестве участника/акционера юридического лица и активно влиять на введение бизнеса, на принимаемые в нем решения.
Инвестор может «войти» в состав участников/акционеров путем внесения денежного/неденежного вклада в уставный фонд юридического лица. В этом случае инвестор становится участником/акционером юридического лица со всеми правами и обязанностями, предусмотренными законодательством. В этом случае инвестор получает возможность получать прибыль от деятельности юридического лица, однако, и разделяет всю ответственность за ведение бизнеса.
Применительно к обществу с ограниченной ответственностью «вхождение» инвестора оформляется путем составления инвестором заявления о «вхождении» в состав участников, принятия общим собранием участников решения об увеличении уставного фонда, смене состава участников и об утверждении изменений в устав.
Для инвестора важно при таких вложениях понимать, какой размер доли он получит в уставном фонде ООО, размер прибыли от деятельности, как он будет влиять на деятельность и возможность выхода из бизнеса с возвратом своих инвестиций. Все вопросы инвестор и его будущие партнеры по бизнесу должны решить на «берегу», до подписания всех документов.Закрепить договоренности можно в уставе либо корпоративном договоре, например договоре об осуществлении прав участников ООО.
P. S.
Перечисленные варианты инвестирования могут сочетаться в зависимости от целей и задач инвестора, а также роста бизнеса.
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Инвестиции в бизнес - это рискованный, но и зачастую очень выгодный вид вложений. Однако успех и прибыль будут зависеть не только от того, как работает компания,...
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