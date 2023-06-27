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Матвиенко и Кочанова оценили новинки техники на Форуме регионов в Уфе
27.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выставка достижений народного хозяйства в Уфе: в столице Башкортостана проходит
Встреча в столице Башкирии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее белорусская коллега, глава Совета Республики Наталья Кочанова начали общение с двусторонней встречи. За последние годы сотрудничество России и Беларуси выросло в разы.
Выставка достижений народного хозяйства – только не в Москве, а в центре Уфы. На этой экспозиции российские и белорусские инженеры представили свою технику, начиная от машин сельхозназначения и заканчивая общественным транспортом. Все это совместные разработки.
Валентину Матвиенко и Наталью Кочанову некоторые совместные модели даже заинтересовали. Например, вот этот троллейбус. Машкомплекты поступают из Беларуси, а собираются на заводе в Башкирии. Российских комплектующих больше половины. Модель успешная, в разных регионах ее эксплуатируют уже несколько лет. Запас хода на аккумуляторе 20 километров. Валентина Матвиенко лично оценила комфорт места водителя, посидев за рулем.
Концерт на «Улице дружбы» – так назвали фестиваль национальных культур, который в эти дни проходит в центре Уфы. Подворья десятков народов, проживающих в двух странах, расположились на центральной улице города. Мы заглянули в башкирскую юрту, где специально для нас коллектив из Караидельского района спел национальную песню.
Самобытный колорит, исторические атрибуты. А рецепты вкусной еды все те же – эчпочмаки, перемячи, беляши. Голодным отсюда не отпустят.
«Наши мужчины любят мясо. Это большой – зурбеляш с мясом, делается из фарша. Видите, какая красивая крышка. Туда добавляется шурпа», – объяснила культорганизатор сельского клуба «Караидель» Зиля Рахматова.
В Башкирии рост туризма, в республике много сделано в этой сфере. Мест интересных и колоритных много. Приезжают отдохнуть в том числе и белорусы. Можно и на самолёте прямым рейсом Минск – Уфа.
Рост сотрудничества между регионами России и Беларуси налицо. Подробно это обсудят завтра на пленарном заседании Форума. Ожидается подписание больше 100 новых международных соглашений. Часть из них подписали уже сегодня в присутствии глав верхних палат парламентов России и Беларуси.
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Российские и белорусские инженеры представили совместные разработки, включая машины сельхозназначения и общественный транспорт.
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