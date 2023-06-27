Матвиенко и Кочанова оценили новинки техники на Форуме регионов в Уфе

Выставка достижений народного хозяйства – только не в Москве, а в центре Уфы. На этой экспозиции российские и белорусские инженеры представили свою технику, начиная от машин сельхозназначения и заканчивая общественным транспортом. Все это совместные разработки.

Валентину Матвиенко и Наталью Кочанову некоторые совместные модели даже заинтересовали. Например, вот этот троллейбус. Машкомплекты поступают из Беларуси, а собираются на заводе в Башкирии. Российских комплектующих больше половины. Модель успешная, в разных регионах ее эксплуатируют уже несколько лет. Запас хода на аккумуляторе 20 километров. Валентина Матвиенко лично оценила комфорт места водителя, посидев за рулем.

«Мы плодотворно работаем. С 2019 года по Российской Федерации ездит порядка 400 таких троллейбусов», – рассказал первый заместитель директора Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Сергей Яковлев.

Концерт на «Улице дружбы» – так назвали фестиваль национальных культур, который в эти дни проходит в центре Уфы. Подворья десятков народов, проживающих в двух странах, расположились на центральной улице города. Мы заглянули в башкирскую юрту, где специально для нас коллектив из Караидельского района спел национальную песню.

Самобытный колорит, исторические атрибуты. А рецепты вкусной еды все те же – эчпочмаки, перемячи, беляши. Голодным отсюда не отпустят.

«Наши мужчины любят мясо. Это большой – зурбеляш с мясом, делается из фарша. Видите, какая красивая крышка. Туда добавляется шурпа», – объяснила культорганизатор сельского клуба «Караидель» Зиля Рахматова.

В Башкирии рост туризма, в республике много сделано в этой сфере. Мест интересных и колоритных много. Приезжают отдохнуть в том числе и белорусы. Можно и на самолёте прямым рейсом Минск – Уфа.

«У нас есть постоянно действующая туристическая программа, которая называется «Башкирско-белорусское долголетие». Каждую неделю группа из 45 пенсионеров – это социальная программа – едет в Белоруссию в туристическую поездку», – отметил заместитель директора Центра развития туризма Республики Башкортостан Артур Идельбаев.

Рост сотрудничества между регионами России и Беларуси налицо. Подробно это обсудят завтра на пленарном заседании Форума. Ожидается подписание больше 100 новых международных соглашений. Часть из них подписали уже сегодня в присутствии глав верхних палат парламентов России и Беларуси.